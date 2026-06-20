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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بقرى ومركز البداري

تكثيف حملات النظافة بأسيوط
تكثيف حملات النظافة بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المراكز والقرى، مشيراً إلى أن ملف النظافة يمثل أحد الملفات الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بصحة المواطنين والمظهر الحضاري للمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تواصل تنفيذ حملات مكثفة للنظافة العامة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين والطرق الرئيسية والفرعية بقرى ومدينة البداري، مع نقلها إلى المواقع المخصصة للتخلص الآمن منها بعيداً عن الكتل السكنية، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات استهدفت رفع التجمعات والمخلفات المتراكمة، وتسوية بعض المناطق المحيطة بمواقع التجميع، فضلاً عن تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضمان عدم عودة تراكمات القمامة مرة أخرى، وتحقيق أعلى درجات النظافة بالشوارع والميادين.

وأضاف اللواء محمد علوان أن أعمال النظافة ورفع المخلفات نُفذت بمشاركة نواب رئيس المركز والعاملين بالحملة الميكانيكية وإدارة المخلفات الصلبة، وباستخدام معدات الوحدة المحلية، حيث تم الدفع بسيارات النقل والمعدات اللازمة لرفع المخلفات بصورة فورية وتحسين مستوى النظافة بمختلف القطاعات المستهدفة.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار حملات النظافة خلال الفترتين الصباحية والمسائية بشكل يومي، مع المتابعة المستمرة لأداء فرق العمل الميدانية، موضحاً أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القرى والمراكز، بما يسهم في استعادة الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير بيئة صحية وآمنة للأجيال الحالية والقادمة.

يذكر أن محافظة أسيوط خصصت عدداً من قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين ومقترحاتهم على مدار الساعة، من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، للتعامل الفوري مع البلاغات والشكاوى المختلفة وفقاً لأحكام القانون.

أسيوط محافظ أسيوط منظومة النظافة مركز ومدينة البداري رفع المخلفات الشوارع والميادين

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