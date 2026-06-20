محافظ أسيوط: استقبال 241 ألف طن من القمح المحلي منذ بدء التوريد

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار انتظام أعمال توريد محصول القمح المحلي بمختلف مواقع التخزين المعتمدة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي الكميات التي تم استقبالها منذ انطلاق موسم التوريد لعام 2026 وحتى الآن بلغ نحو 241 ألف طن، في إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح محافظ أسيوط أن منظومة التوريد تشهد متابعة مستمرة لضمان سير العمل بكفاءة داخل الصوامع والشون والهناجر المخصصة للاستلام، مع الالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على جودة المحصول وسلامته، بما يحقق أقصى استفادة من الإنتاج المحلي.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لتذليل أي عقبات قد تواجه عمليات الاستلام، وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين والموردين، بما يسهم في زيادة معدلات التوريد وتحقيق المستهدف خلال الموسم الحالي.

وأضاف أن هناك متابعة يومية من خلال غرف العمليات واللجان المختصة لرصد حركة التوريد أولًا بأول، والتأكد من جاهزية مواقع التخزين واستمرار انتظام العمل بها، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي تمثل عنصرًا رئيسيًا في منظومة الأمن الغذائي.

وأشار اللواء محمد علوان أن التنسيق قائم بصورة دائمة بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إلى جانب الجهات المعنية، لضمان انسيابية أعمال التوريد والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تطرأ خلال الموسم.

وثمن المحافظ جهود المزارعين وحرصهم على توريد المحصول إلى المواقع الرسمية، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تقديم أوجه الدعم كافة وتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح الموسم، بما يواكب توجهات الدولة نحو زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي ودعم خطط التنمية الزراعية المستدامة.