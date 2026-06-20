قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة
أداء قوي للمنتخبات الأفريقية في كأس العالم حتى الآن
قانون الأسرة الجديد.. للزوجة الحق في استرداد القائمة قبل الطلاق
"فاينانشيال تايمز": إيران تخطط لفرض "رسوم تأمين" على السفن العابرة لمضيق هرمز
الصين تفعِّل خطة الطوارئ لمواجهة فيضانات "جيانجسو"
ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات حول المفاوضات الفنية لنووي إيران
ذكرى 30 يونيو| وزير الزراعة: 12 عامًا من الإنجازات.. وحولنا التحديات إلى قصة نجاح عالمية
نيوزيلندا في الصدارة ... جدول ترتيب مجموعة مصر في كاس العالم
منتخب مصر يخوض تدريبه الأول بفانكوفر استعداداً لمواجهة نيوزيلندا
أسعار الذهب في مصر .. استقرار كل الأعيرة والجنيه اليوم السبت
بعد هدفه أمام اسكتلندا.. صيباري يكرر إنجاز محمد صلاح في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: استقبال 241 ألف طن من القمح المحلي منذ بدء التوريد

توريد محصول القمح المحلي بأسيوط
توريد محصول القمح المحلي بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار انتظام أعمال توريد محصول القمح المحلي بمختلف مواقع التخزين المعتمدة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي الكميات التي تم استقبالها منذ انطلاق موسم التوريد لعام 2026 وحتى الآن بلغ نحو 241 ألف طن، في إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح محافظ أسيوط أن منظومة التوريد تشهد متابعة مستمرة لضمان سير العمل بكفاءة داخل الصوامع والشون والهناجر المخصصة للاستلام، مع الالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على جودة المحصول وسلامته، بما يحقق أقصى استفادة من الإنتاج المحلي.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لتذليل أي عقبات قد تواجه عمليات الاستلام، وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين والموردين، بما يسهم في زيادة معدلات التوريد وتحقيق المستهدف خلال الموسم الحالي.

وأضاف أن هناك متابعة يومية من خلال غرف العمليات واللجان المختصة لرصد حركة التوريد أولًا بأول، والتأكد من جاهزية مواقع التخزين واستمرار انتظام العمل بها، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي تمثل عنصرًا رئيسيًا في منظومة الأمن الغذائي.

وأشار اللواء محمد علوان أن التنسيق قائم بصورة دائمة بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إلى جانب الجهات المعنية، لضمان انسيابية أعمال التوريد والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تطرأ خلال الموسم.

وثمن المحافظ جهود المزارعين وحرصهم على توريد المحصول إلى المواقع الرسمية، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تقديم أوجه الدعم كافة وتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح الموسم، بما يواكب توجهات الدولة نحو زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي ودعم خطط التنمية الزراعية المستدامة.

أسيوط محافظ أسيوط توريد محصول القمح التخزين موسم التوريد المحصول محصول القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطات من الحادث

12ساعة تحقيقات قلبت الموازين.. كيف غيرت نيابة الطفل مسار قضية دهس بائعة الشاي؟

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

زيادة المرتبات

الحد الأدنى 8 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

شادي زلطة

التعليم تكتشف تلاعبا بدرجات طلاب 12مدرسة دولية بمواد الهوية القومية وتحيلها للتحقيق

هدير بائعة الشاي الضحية

بتر بالساقين وشـ.ـق بالبطن ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لـ هدير بائعة الشاي

المجني عليها

7 قرارات للنيابة في حادث دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام.. خاص

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

مدرسة

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| هل تنتقل جرثومة المعدة بين أفراد الأسرة؟.. ألم أسفل الظهر ناقوس خطر لأمراض أخري

نيللي كريم

نيللي كريم: وافقت على فيلم القصص دون قراءة السيناريو بالكامل| خاص

بالصور

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا يختفي صبرنا ونصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد