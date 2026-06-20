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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. تحرير 623 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة على المخابز والأسواق

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التموينية والمخابز بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط المخالفات والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول السلع والدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحقيق الانضباط بالأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط برئاسة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق مع الإدارات التموينية الخارجية، شنت حملات مكثفة استهدفت المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، والمحلات التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ مشروع "جمعيتي"، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأنشطة التموينية وضبط المخالفات.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 623 محضرًا متنوعًا، منها 455 محضرًا للمخابز البلدية شملت مخالفات نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وأضاف أن الحملات في مجال الأسواق نجحت في ضبط 696 كيلو جرامًا من اللحوم والفراخ والكبدة ومنتجات الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و10 أطنان من الأرز مجهول المصدر، و300 كيلو جرام من الزبدة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، والتحفظ على دقيق بلدي مدعم وأسمدة زراعية وسلع تموينية تم تجميعها بالمخالفة للقانون.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التموينية والرقابية بكافة أنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وتحقيق الاستقرار بالأسواق.

يذكر أن محافظة أسيوط خصصت عدداً من قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين ومقترحاتهم على مدار الساعة، من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، للتعامل الفوري مع البلاغات والشكاوى المختلفة وفقاً لأحكام القانون.

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