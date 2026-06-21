اخترق سيخ حديدي صدره .. فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة طفــــل

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة أسيوط في إنقاذ حياة فتى يبلغ من العمر 14 عامًا، تعرض لإصابة بالغة إثر سقوطه من مكان مرتفع، ما أدى إلى اختراق سيخ حديدي لجدار الصدر الأمامي وإصابته بنزيف حاد وتهتك بالرئة اليسرى وكسور متعددة بالضلوع.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن نجاح التدخل الجراحي يعكس الكفاءة العالية للكوادر الطبية بالمستشفيات الجامعية وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به المستشفيات في تقديم خدمات طبية متخصصة لأبناء الصعيد.

وكانت مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي قد استقبلت المريض في حالة حرجة، حيث كشفت الفحوصات عن نزيف وتهتك بالرئة اليسرى، وكسور متعددة بالضلوع تسببت في حدوث ما يعرف بـ"الصدر العائم"، إلى جانب تهتكات بعضلات جدار الصدر الأمامي.

وعلى الفور، أجرى فريق جراحة القلب والصدر تدخلاً جراحيًا دقيقًا شمل استكشاف الصدر والسيطرة على النزيف ورتق التهتك بالرئة اليسرى، إضافة إلى تثبيت الكسور المتعددة بالضلوع باستخدام الأسلاك والخيوط الجراحية وإصلاح تهتكات عضلات جدار الصدر الأمامي.

وأسفرت الجراحة عن استقرار الحالة الصحية للمريض وتحسنها بصورة ملحوظة، ومن المقرر خروجه من المستشفى عقب استكمال الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح الدكتور ياسر حمدي، مدرس جراحة القلب والصدر والمشرف على الجراحة، أن سرعة الاستجابة الطبية وتكامل جهود الفريق المعالج كانا من أهم العوامل التي أسهمت في إنقاذ حياة المريض وتحقيق هذه النتيجة الإيجابية.

وضم الفريق الجراحي عددًا من أطباء جراحة القلب والصدر، فيما شارك فريق التخدير والعناية المركزة في متابعة الحالة خلال مراحل التدخل الجراحي المختلفة، إلى جانب فريق التمريض الذي ساهم في تقديم الرعاية اللازمة حتى استقرار الحالة.