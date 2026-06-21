محافظ أسيوط يعلن دعم المشروعات المجتمعية لتمكين الشباب والفتيات وتنمية مهارات العمل الحر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط حرص المحافظة على دعم المشروعات المجتمعية الهادفة إلى تمكين الشباب والفتيات اقتصاديًا وتنمية مهاراتهم الإنتاجية، بما يسهم في نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع المشروعات الصغيرة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن جوالات مركز شباب بني زيد نفذن مشروعًا مجتمعيًا متميزًا بعنوان "بأيدينا"، تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بأسيوط برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، ضمن سلسلة المشروعات التطوعية التي تنفذها الإدارة العامة للشباب من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية"، بهدف استثمار طاقات الشباب والفتيات وتحويل المهارات اليدوية إلى مشروعات إنتاجية ذات عائد اقتصادي.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يستهدف تدريب الجوالات على استغلال خامة الجبس في إنتاج التحف الفنية والديكورات المنزلية، بما يوفر مصدر دخل مستدام برأس مال بسيط، ويعزز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب.

وأضاف أن صناعة التحف الجبسية تتميز بقدرتها على إظهار أدق التفاصيل وسهولة التشكيل والنحت وإنتاج أشكال فنية متنوعة، فضلًا عن سرعة الجفاف والتصلب التي تسهم في زيادة الإنتاجية، إلى جانب انخفاض تكلفة الخامة وإمكانية طلائها بألوان مختلفة لمحاكاة الرخام والخشب والبرونز، ما يضفي قيمة جمالية وتسويقية على المنتجات.

وأكد اللواء محمد علوان أن المبادرة تأتي ضمن المشروعات التطوعية التي تستهدف تعزيز دور فرق الجوالة والجوالات في خدمة المجتمع المحلي والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال أفكار مبتكرة تجمع بين البعد المجتمعي والعائد الاقتصادي.

وأوضح المحافظ أن الدعم المقدم للمشروعات المجتمعية هذا العام يشمل 16 فريقًا للجوالة والجوالات بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، حيث تتنافس الفرق المشاركة لاختيار أفضل ثلاث مبادرات مجتمعية تمهيدًا لتكريمها تقديرًا لجهودها في خدمة وتنمية المجتمع.

ويأتي تنفيذ هذه المشروعات تحت رعاية الوزير جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وبتوجيهات أحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط.