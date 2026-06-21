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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد بعض لجان امتحانات الثانوية العامة ومركز توزيع الأسئلة

محافظ أسيوط يتفقد اللجان ومركز توزيع الأسئلة
محافظ أسيوط يتفقد اللجان ومركز توزيع الأسئلة
إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، جولة ميدانية صباح اليوم لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 – 2026، في أول أيام الامتحانات التي أدى خلالها الطلاب امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، وذلك في إطار حرصه على الاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء واستقرار.

رافق محافظ أسيوط خلال جولته محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق، حيث شملت الجولة تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية ومدرسة الحرية الرسمية لغات بحي شرق مدينة أسيوط، فضلًا عن تفقد مركز توزيع الأسئلة الرئيسي وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم.

واطمأن محافظ أسيوط على انتظام أعمال الامتحانات داخل اللجان، موجهاً بتوفير كافة سبل الراحة والتهوية المناسبة وتوفير المياه المبردة، بما يضمن أداء الطلاب امتحاناتهم في أجواء هادئة وآمنة، كما استمع إلى شرح من مسؤولي التربية والتعليم بشأن انتظام العمل وتطبيق التعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات.

كما تفقد المحافظ مركز توزيع الأسئلة الرئيسي بالمحافظة، لمتابعة إجراءات التأمين، مشيدًا بالتنسيق القائم بين مديرية التربية والتعليم والأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية، بما يضمن أعلى درجات الانضباط والتأمين.

وعقب ذلك، تفقد اللواء محمد علوان غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، لمتابعة الموقف التنفيذي وسير أعمال الامتحانات بمختلف اللجان على مستوى المحافظة، كما أجرى مداخلة مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وطمأنهم على انتظام العملية الامتحانية وعدم وجود أي معوقات، مؤكدًا استمرار التنسيق والتواصل اللحظي بين جميع الجهات المعنية لضمان انتظام الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية، وبالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم والأجهزة التنفيذية، لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام يبلغ 33 ألفًا و191 طالبًا وطالبة، موزعين على 73 لجنة امتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى لجان مدارس المتفوقين والمكفوفين.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تجهيز اللجان والاستراحات، وتوفير وسائل التهوية المناسبة والمياه المبردة ومصادر الكهرباء البديلة لمواجهة أي ظروف طارئة، مؤكدًا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل في حالة استعداد كامل لضمان انتظام الامتحانات حتى نهايتها.

وأضاف أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية المرتبطة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق مع مديرية الأمن ومديرية الصحة وهيئة الإسعاف، بما يضمن سرعة التعامل مع أي طارئ، مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات ومنع وجود الباعة الجائلين بمحيط المدارس، لتوفير الهدوء اللازم للطلاب.

وأشار المحافظ إلى أن الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للامتحانات والتعامل بكل حزم مع أي محاولات للغش، يمثلان ضمانة حقيقية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدًا أن نجاح منظومة الامتحانات مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.

ومن جانبه، أكد محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، انتظام أعمال الامتحانات بجميع اللجان على مستوى المحافظة منذ الساعات الأولى، مشيرًا إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على مدار اليوم لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ، بما يضمن توفير المناخ الملائم للطلاب وحتى انتهاء الامتحانات.

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