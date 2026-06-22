محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر يسلمان 140 سماعة طبية لـ70 طفلا

سلم اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، عدد 140 سماعة طبية للأطفال لـ70 طفلاً من ضعاف السمع، والتي أُقيمت بمستشفى جامعة الأزهر، بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك ضمن مبادرة بنك الشفاء المصري بدعم من البنك الأهلي المصري، وبالتعاون مع الجمعية الشرعية الإسلامية بديروط، لعلاج 1000 طفل من ضعاف السمع، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

حضر الفعالية، حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط، والدكتور محمد فرغلي الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء المصري، إلى جانب آية أحمد محمد، وسارة الصباغ، ممثلتي مؤسسة البنك الأهلي المصري، والدكتور عبد الله إبراهيم عطية، رئيس قسم الأبحاث والتقييم ببنك الشفاء المصري، والدكتور عمرو هاني مصطفى، ممثل إدارة المبادرات بالبنك، إلى جانب ممثلي شركة الريادة للسماعات الطبية.

وأكد محافظ أسيوط أن مثل هذه المبادرات تعكس حرص الدولة ومؤسساتها المختلفة على الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لا سيما الأطفال، والعمل على تحسين جودة حياتهم وتمكينهم من الاندماج داخل المجتمع، مشيداً بما تقدمه مستشفى طب الأزهر الجامعي بأسيوط من جهود متميزة وكوادر طبية على مستوى عالي من الكفاءة والخبرة.

وأشاد المحافظ، بالمبادرة الإنسانية المهمة التي تستهدف دعم الأطفال ضعاف السمع، واتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي القطاع الصحي اهتمامًا كبيرًا، مؤكدًا أهمية تكاتف جهود مؤسسات المجتمع المدني مع الأجهزة التنفيذية لتوفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين، ومثمنًا الدور الذي تقوم به المبادرة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، موجهًا الشكر لجميع الجهات الداعمة والمشاركة في تنفيذها.

ومن جانبه، رحب الدكتور محمد عبد المالك، بمحافظ أسيوط مؤكدًا أن جامعة الأزهر تحرص على تعزيز دورها المجتمعي والإنساني من خلال دعم المبادرات الصحية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة، وما يقدمه هذا التعاون من خدمات صحية متكاملة تسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين.

وفي السياق ذاته، ثمن الدكتور إبراهيم شعلان جهود البنك الأهلي المصري وبنك الشفاء المصري والجمعية الشرعية بديروط، في دعم هذه المبادرة الإنسانية، التي تسهم في التخفيف عن أعباء أسر الأطفال ضعاف السمع، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في تكلفة السماعات الطبية.