محافظ أسيوط: استمرار حملات النظافة بمنطقة الأربعين بحي غرب

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات النظافة المكثفة بمنطقة الأربعين التابعة لحي غرب مدينة أسيوط، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المحافظة للحفاظ على النظافة العامة، ورفع المخلفات والإشغالات، والقضاء على الظواهر العشوائية، بما يسهم في استعادة المظهر الحضاري للشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي غرب، برئاسة ممدوح جبر رئيس الحي، واصلت أعمال رفع المخلفات وتراكمات القمامة بمنطقة الأربعين، باستخدام معدات الحي المختلفة من اللوادر والقلابات وسيارات شفط الأتربة، بما يضمن سرعة التعامل مع المخلفات وتحسين البيئة المحيطة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار حملات النظافة خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار اليوم، للحفاظ على مستوى النظافة العامة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، مؤكدًا أن تحسين الخدمات الأساسية وإعادة الوجه الحضاري للشوارع يأتيان على رأس أولويات المحافظة.

كما دعا اللواء محمد علوان المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والحفاظ على نظافة الشوارع، باعتبارهم شركاء أساسيين في جهود التنمية، وعدم إلقاء المخلفات بصورة عشوائية لما يترتب على ذلك من أضرار بيئية وصحية وتشويه للمظهر الحضاري، مشيرًا إلى تخصيص عدد من قنوات التواصل لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة، من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (0882135858 - 0882135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، لضمان سرعة التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.