محافظ أسيوط: ضبط 19 ألف لتر بنزين وسولار خلال حملات رقابية على محطات الوقود بالقوصية

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار جهود المحافظة في إحكام الرقابة على محطات الوقود والمواد البترولية المدعمة، والتصدي لكافة صور التلاعب والاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار خطة الدولة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، برئاسة المهندس خالد محمد وكيل الوزارة، كثفت حملاتها الرقابية على محطات الوقود ومستودعات المواد البترولية، حيث نفذت إدارة الرقابة التجارية حملة تموينية موسعة بمركز القوصية لمتابعة حركة تداول المواد البترولية ورصد أية مخالفات أو ممارسات غير قانونية، بمشاركة عز محمد عبد الرحمن، ومحمد بكر جاد الكريم، وحسني سيد عبد العال.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير ثلاثة محاضر تموينية متنوعة، تضمنت ضبط مخالفة تصرف في 8838 لترًا من بنزين 80، ومخالفة تجميع 6915 لترًا من السولار داخل إحدى محطات الوقود، فضلاً عن ضبط تصرف غير مشروع في 3322 لترًا من السولار، بإجمالي كميات بلغت 19 ألفًا و75 لترًا من المواد البترولية المدعمة.

وأكد اللواء محمد علوان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المحررة، والتحفظ على المضبوطات، مع إحالة المخالفات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن إحكام السيطرة على منظومة تداول المنتجات البترولية وردع كل من يحاول الاستيلاء على حقوق المواطنين أو الإضرار بمنظومة الدعم.

وشدد على استمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة بمختلف المراكز والأحياء، لا سيما على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، لمنع أية محاولات للتلاعب بالحصص المدعمة أو الاتجار بها خارج الأطر القانونية، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس المصلحة العامة أو تؤثر على استقرار الأسواق.

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ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، مشيرًا إلى تخصيص عدة قنوات لتلقي الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة، تشمل الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (0882135858 – 0882135727)، بالإضافة إلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، لضمان سرعة التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.