جريمة هزت أسيوط.. خططت للانتقام من زوجها واتفقت مع عشيقها على إنهاء حياته |القصة الكاملة

تحولت حياة أسرة بمركز ديروط في محافظة أسيوط إلى مأساة دامية، بعدما استيقظ الأهالي على خبر العثور على رجل في الأربعين من عمره جثة هامدة داخل منزله، في واقعة بدت غامضة في بدايتها، قبل أن تكشف التحريات لاحقًا تفاصيل صادمة لجريمة قتل خططت لها زوجته بمساعدة عشيقها، لتنتهي القضية بإحالة أوراقهما إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا للحكم عليهما بالإعدام.

بدأت فصول القضية عندما تلقى مركز شرطة ديروط بلاغًا من مستشفى ديروط المركزي بوصول المدعو "علي. م. م"، 40 عامًا، جثة هامدة، وبفحص الجثمان تبين وجود كدمات شديدة بمؤخرة الرأس والجانب الأيسر من الرأس، إلى جانب سحجات متفرقة بالصدر وجروح بالساعدين والأنف، وهو ما أثار الشكوك حول وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

العشق الممنوع وراء الجريمة

ومع بدء رجال المباحث في جمع المعلومات وفحص ملابسات الواقعة، قادت التحريات إلى مفاجأة مدوية، إذ تبين أن زوجة المجني عليه "عبير. ع. ع"، 32 عامًا، متورطة في الجريمة بالاشتراك مع "محمد. ص. م" سائق "توك توك"، الذي كانت تربطه بها علاقة غير شرعية.

وكشفت التحقيقات أن جذور الجريمة تعود إلى سنوات سابقة، حين كان المجني عليه يعمل بدولة الكويت لفترات طويلة، وخلال فترة غيابه، اعتادت زوجته على الاستعانة بالمتهم الثاني في قضاء احتياجاتها اليومية وتوصيل أبنائها إلى الحضانة، قبل أن تتطور العلاقة بينهما تدريجيًا عبر الاتصالات والمراسلات الهاتفية.

جوزك متجوز عليكي

ووفقًا لما توصلت إليه التحريات، فإن الزوجة اكتشفت خلال تلك الفترة أن زوجها تزوج من سيدة أخرى أثناء وجوده بالكويت وأنجب منها طفلًا، الأمر الذي تسبب في خلافات متكررة بينهما، ومع مرور الوقت، استغلت المتهمة علاقتها بالمتهم الثاني وأوهمته بحبها، واتفقا على الزواج بعد التخلص من الزوج.

وبعد الاتفاق على تنفيذ الجريمة، اشترى المتهم الثاني عقارًا منومًا وسلمه للمتهمة الأولى، وفي يوم الواقعة، وضعت الزوجة المنوم داخل كوب عصير وقدّمته لزوجها، وانتظرت حتى تأكدت من دخوله في حالة نوم عميق، ثم اتصلت بالمتهم الثاني وطلبت منه الحضور إلى المنزل.

التخطيط للجريمة

وفور وصوله، حاول المتهمان تنفيذ مخططهما بخنق المجني عليه أثناء نومه، إلا أنه استيقظ وشعر بما يحدث وحاول مقاومتهما، لكنهما تمكنا من السيطرة عليه وإحكام الخناق حول عنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل منزله.

وأمام النيابة العامة، أدلت المتهمة الأولى باعترافات تفصيلية حول الجريمة، مؤكدة أنها اتفقت مع المتهم الثاني على قتل زوجها حتى يتمكنا من الارتباط والزواج، كما أقرت بوضع المادة المنومة في العصير واستدعاء شريكها لتنفيذ الجريمة.

حكمت المحكمة

وبعد استكمال التحقيقات وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، نظرت الدائرة الأولى الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط أوراق القضية، واستمعت إلى أقوال الشهود ومرافعات الدفاع والنيابة، قبل أن تصدر قرارها بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة الأول من أغسطس المقبل للنطق بالحكم.