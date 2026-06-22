مع زيارة رئيسها الوادي الجديد للتعاون القضائي | محكمة استئناف أسيوط تحتفل بمئويتها

استقبلت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، المستشار يحيى البنا رئيس محكمة استئناف أسيوط، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات القضائية.

ورحبت المحافظ بزيارة رئيس محكمة الاستئناف، والتي تتزامن مع الاحتفال بمئوية محكمة استئناف أسيوط، مشيدةً بما تشهده المنظومة القضائية من تطوير مستمر بما يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.



وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل دعم التعاون والتنسيق بين الجهات التنفيذية والقضائية بما يحقق الصالح العام ويعزز جهود التنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.