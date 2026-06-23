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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يفاجئ وحدة طب الأسرة بقرية ريفا للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ أسيوط يفاجئ وحدة طب الأسرة بقرية ريفا
محافظ أسيوط يفاجئ وحدة طب الأسرة بقرية ريفا
إيهاب عمر

فاجأ اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وحدة طب الأسرة بقرية ريفا التابعة لمركز أسيوط، للاطمئنان على انتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة القطاع الصحي والعمل على تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى، يرافقه محمد سيد محمد رئيس قرية ريفا.

وتفقد محافظ أسيوط عدداً من أقسام الوحدة، شملت الإسعافات الأولية، وعيادة طب الأسرة، وغرفة التعقيم، والتطعيمات، وعيادة الباطنة، وغرفة التسجيل والملفات، حيث اطلع على معدلات التردد وحجم الخدمات المقدمة للمترددين على الوحدة.

كما تابع أعمال معمل الطوارئ والصيدلية ومخزن الأدوية، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، موجهاً بضرورة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بصورة مستمرة.

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من العاملين والمرضى المترددين، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، كما راجع سجل الحضور والانصراف للتأكد من انتظام العمل والتزام الأطقم الطبية والإدارية، موجهًا بالاهتمام بأعمال النظافة ورفع كفاءة مستوى النظافة العامة داخل الوحدة ومحيطها، وصيانة منظومة الإنارة الداخلية بما يضمن توفير بيئة مناسبة للمرضى والعاملين.

وأكد اللواء محمد علوان أن هذه الجولات المفاجئة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع، ورصد أي معوقات أو احتياجات والعمل على تذليلها، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

محافظ أسيوط وحدة طب الأسرة مركز أسيوط الخدمات الطبية القطاع الصحي المنظومة الصحية

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