محافظ أسيوط يبحث مع نائب وزير الصحة تفعيل جهود تنمية الأسرة

استقبل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة والمشرف على المجلس القومي للسكان، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تفعيل التعاون في ملف تنمية الأسرة وتعزيز الملف السكاني.

وقد حضر اللقاء الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام للمحافظة، و أحمد خيري مساعد نائب الوزير للعمليات، والدكتورة ميرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة.

وأكد محافظ أسيوط حرص المحافظة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع تسخير كافة الإمكانات وتذليل أية معوقات.

وشدد على أهمية تكاتف جهود الجهات المعنية لدفع ملف السكان إلى الأمام، لما له من تأثير مباشر على تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية والخدمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكداً دعم المحافظة لكافة الشركاء العاملين في هذا الملف.

من جانبها، أشادت الدكتورة عبلة الألفي بما تشهده محافظة أسيوط من تطور ملحوظ، مؤكدة أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لتقديم خدمات صحية متميزة، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي باعتباره أحد المحاور الرئيسية لنجاح جهود مواجهة القضية السكانية.

واستعرضت نائب وزير الصحة نتائج اجتماع المجلس القومي للسكان برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وما تم التأكيد عليه من أولوية هذا الملف على أجندة الحكومة، إلى جانب عرض عدد من المؤشرات السكانية والمردود الاقتصادي بمحافظة أسيوط، وخطة المجلس خلال الأشهر المقبلة، خاصة حملات طرق الأبواب وتنفيذ مستهدفات الخطة العاجلة.

ومن المقرر أن يشهد محافظ أسيوط ونائب وزير الصحة الاجتماع الإقليمي للسكان لمناقشة إنجازات الخطة العاجلة، وتحليل الموقف السكاني، ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الأخير للمجلس القومي للسكان.