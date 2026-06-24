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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط يترأس اجتماع المجلس الإقليمي للسكان لمتابعة مؤشرات تنمية الأسرة

محافظ أسيوط يترأس المجلس الإقليمي للسكان بحضور نائب وزير الصحة لمتابعة المؤشرات السكانية للخطة العاجلة والإستراتيجية الوطنية
محافظ أسيوط يترأس المجلس الإقليمي للسكان بحضور نائب وزير الصحة لمتابعة المؤشرات السكانية للخطة العاجلة والإستراتيجية الوطنية
إيهاب عمر

ترأس اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة، بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة والمشرف على المجلس القومي للسكان، الذي عقد بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات الملف السكاني ومؤشرات تنمية الأسرة، واستعراض حصاد عام 2025 والخطة التنفيذية للسكان والتنمية خلال عامي 2026-2027، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور خالد عبد الرؤوف السكرتير العام للمحافظة، والدكتور ياسر جمال رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتقويم و أحمد خيري مساعد نائب الوزير للعمليات، والدكتورة ميرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، والدكتور سمير الدميري رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأولية، و أيمن محمود مدير عام إدارة الإعلام و محمد مختار مدير مكتب نائب الوزير و محمد عبده بخيت مدير المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة إلى جانب وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والجهات التنفيذية والدينية والمجتمعية المعنية بالقضية السكانية.

وأكد محافظ أسيوط أن ملف السكان يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على ثمار المشروعات القومية، مشيراً إلى تنفيذ خطة عاجلة تستهدف تكثيف التوعية المجتمعية وحملات طرق الأبواب بالمناطق ذات المؤشرات السكانية المرتفعة، خاصة بمراكز ديروط وأبنوب وأبوتيج، مع تعظيم دور الرائدات الريفيات والصحيات في نشر ثقافة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

كما أكد اللواء محمد علوان دعم المحافظة الكامل للمبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، مشدداً على أهمية تكامل جهود المؤسسات التنفيذية والدينية والمجتمعية لدعم جهود الدولة في مواجهة القضية السكانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

من جانبها، استعرضت نائب وزير الصحة المؤشرات السكانية من معدل الإنجاب ومعدل المواليد وكذلك معدل الاستخدام للوسائل تنظيم الأسرة بمحافظة أسيوط خلال الربع الأول من عام 2026، إلى جانب تطورات المبادرة الرئاسية "1000 يوم ذهبية" وجهود تشغيل وحدات "حياة كريمة" وتنمية الأسرة، مؤكدة أن تحسين المؤشرات الاقتصادية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بضبط النمو السكاني وتمكين المرأة والشباب اقتصادياً واجتماعياً.

ووجهت الدكتورة عبلة الألفي مديرية الصحة بأسيوط بعقد اللجنة التنسيقية للسكان بشكل شهري، مع تعزيز الحملات التوعوية بقضايا الإنجاب والولادة الطبيعية، والتوسع في العيادات المتنقلة للوصول إلى أكبر عدد من السيدات، بما يسهم في تحسين الخصائص السكانية والحفاظ على صحة الأم والطفل.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز ما تحقق في إطار الخطة العاجلة للقضاء على المناطق الحمراء خلال الفترة من 2024 وحتى نهاية 2025، والتي تستهدف الوصول إلى مصر خالية من المناطق الحمراء بنهاية عام 2026، وصولاً إلى "مصر الخضراء" بحلول عام 2030، كما ناقش الحضور عدداً من الملفات المرتبطة بالقضية السكانية، وفي مقدمتها التعليم، والتسرب من المدارس، وكثافة الفصول، والبطالة، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تقديم الدعم الكامل للمجلس الإقليمي للسكان، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنه، بما يسهم في تحسين المؤشرات السكانية وتعزيز الوعي المجتمعي والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

محافظ أسيوط المجلس الإقليمي المجلس الإقليمي للسكان وزير الصحة والسكان المجلس القومي للسكان وكلاء الوزارات

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