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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

الذهب
الذهب
البهى عمرو

شهدت أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية انخفاضات كبيرة، والجميع من المواطنين كان يسأل هل هذه الانخفاضات مستمرة، أم سيكون هناك ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تتمتع بثروة إقتصادية كبيرة، ولا بد من الإهتمام بها، مع وجود العديد من الصناعات التعدينية التي تحمل القيمة المضافة للإقتصاد المصري.

الذهب
الذهب 

وقال هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الذهب في عام 2025 سجل ارتفاعا غير مسبوق بزيادة سعرية اقتربت من 65%، وكان معدل غير طبيعي وقوي، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتكرر على مدار السنوات القادمة.

ارتفاع أسعار النفط لن يكون في صالح الذهب

الذهب
الذهب 


وتابع رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الذهب في عام 2026، كان هناك ارتفاع نتيجة الحرب الأيرانية الأمريكية، وارتفاع معدلات التضخم، ولكن استمرار ارتفاع أسعار النفط لن يكون في صالح الذهب.

وطرح الإعلامي عمرو أديب سؤالا على المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، “لو أنا معايا مبلغ 100 ألف جنيه أقدر اشتري بيهم أيه”.

الذهب
الذهب 

ليردّ المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر، بأنه “تقدر تشتري ذهب بـ 50 ألف جنيه لأن  سعر جرام الذهب يبلغ حاليًا نحو 5775 جنيهًا وهو قريب من السعر العالمي”.

الذهب خيار مناسب للتحوط والاستثمار


وتابع أن حركة العرض والطلب في السوق المحلية تسير بمستويات متوسطة خلال الفترة الحالية، ما يجعل الذهب خيارًا مناسبًا للتحوط والاستثمار.

وفي نفس السياق  أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق والخبير في صناعة وأسواق الذهب، أن أسعار الذهب حتى نهاية عام 2025 شهدت ارتفاعات كبيرة، موضحًا أن الأسعار ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة تراوحت بين 60% و65%.

وأضاف الخبير في صناعة وأسواق الذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أنه خلال الأشهر الأولى من عام 2026 ارتفعت الأسعار بنسبة 15%، ووصل سعر أوقية الذهب إلى 5550 دولارًا، بينما سجل سعر جرام الذهب نحو 7500 جنيه.

ولفت إلى أن الحرب الإيرانية الأمريكية كان لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، كما أثرت في البنوك المركزية التي احتاجت إلى سيولة كبيرة، وهو ما تسبب في ضغوط بيعية قوية على الذهب، وأسهم في تراجع أسعاره خلال الأشهر الأخيرة.

مفاجأة في نهاية 2026



وأشار إلى أن سعر أوقية الذهب انخفض من 5550 دولارًا إلى أقل من 4000 دولار، مؤكدًا أن هذا التراجع يعد كبيرًا، وأنه ينصح المواطنين بشراء الذهب كلما توفرت لديهم السيولة، مؤكدًا أن الأسعار الحالية مناسبة، لكنه يتوقع تسجيل ارتفاعات جديدة قبل نهاية عام 2026.

الذهب شعبة الذهب أسعار الذهب رئيس شعبة الذهب هاني ميلاد

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