سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

استقرت أسعار الذهب في مصر، أمس، علي الانخفاضات المتتالية التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأسبوعين الماضيين.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29 يونيو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 29 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6605 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6550 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5780 جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5740 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 4955 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5920 جنيهًا.



سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3855 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3820 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46240 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 45840 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 205460 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 203685 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

واستقر سعر دولار الصاغة اليوم لنحو 50.30 جنيه مقابل 49.57 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4080.8 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.



