قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضا بهلوي: زيارتي لإسرائيل من الأسباب الرئيسية للهجوم على إيران
تحت الخمسين.. سعر الدولار اليوم الإثنين 29 يونيو
احذر.. الحبس سنة عقوبة جريمة استعراض القوة طبقا للقانون
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
هل يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر المرض؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم
تدريب على الحرب.. كوريا الشمالية تهاجم المناورات الأمريكية اليابانية
أدعية تيسير الصعب في الامتحانات.. كلمات مستجابة ومجربة للنجاح والتركيز
تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
زلزال يهز جنوب غرب الصين.. 13 مصابا وإجلاء مئات السكان
تحرك دبلوماسي جديد.. أمريكا تقترح قمة مع إيران في قطر لاحتواء أزمة مضيق هرمز
اليأس تحول إلى معجزة.. أسرة تستعيد ابنها من ذوي الهمم بعد فراق 16 عاما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب في مصر، أمس، علي الانخفاضات المتتالية التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأسبوعين الماضيين.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر  خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29 يونيو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة. 

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 29 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6605 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6550 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5780 جنيهاً.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5740 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 4955 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5920 جنيهًا.
 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3855 جنيهًا.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 3820 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46240 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 45840 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 205460 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 203685 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

واستقر سعر دولار الصاغة اليوم لنحو 50.30 جنيه مقابل 49.57 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4080.8 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.


 

أسعار الذهب سعر الذهب عيار 24 جرام الذهب سعر بيع الذهب سعر شراء الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بعد قرار الرئيس السيسي بشأن المعاشات.. من يحصل على 2500 جنيه زيادة؟

أسعار البنزين اليوم الأحد

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد.. أنبوبة البوتاجاز بكام؟

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

محمد صلاح

طلب عاجل من محمد صلاح لهيثم حسن في جلسة خاصة بمعسكر منتخب مصر.. تعرف عليه

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الشرطي الأمريكي

بالجلباب وبياكل ممبار وحمام وملوخية.. الشرطي الأمريكي إيرك هادسون يستمتع بالأكلات الشعبية

مأساة أسرة في الشرقية تتكرر|وفاة طالبة داخل لجنة الثانوية ووالدها:الضغط داخل الامتحان أكبر من طاقتهم

ماتت زي أختها وهي بتقرأ قرآن قبل الامتحان.. والد طالبة الشرقية: ملحقناش نخرج من صدمة بنتنا الأولى

حسام حسن

محامي حسام حسن يعلن تقدمه ببلاغ ضد مدحت العدل

ترشيحاتنا

المسلمون في المسجد

أستاذ بالأزهر يكشف عن أعلى درجات الصالحين

صديق السوء

هل نقاطع صديق السوء أم نساعده بالنصيحة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

الصحبة الصالحة

هل خطر أصدقاء السوء في المعصية فقط؟.. عالم بالأوقاف يوضح

بالصور

جدل حول الحالة الصحية لطارق التلمساني بعد تداول أنباء عن إصابته بالعمى | تقرير

طارق التلمساني
طارق التلمساني
طارق التلمساني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد