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سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 28 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر عند 5775 جنيهًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 28 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر عند 5775 جنيهًا

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 28 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر عند 5775 جنيهًا
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 28 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر عند 5775 جنيهًا
عبد الفتاح تركي

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 28 يونيو 2026 حالة من الاستقرار؛ بعدما حافظ المعدن الأصفر على الانخفاضات التي سجلها خلال الأيام الماضية، متأثرًا باستمرار تراجع الأسعار في البورصة العالمية، وهو ما انعكس على حركة التداول داخل السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والراغبين في الشراء لمعرفة أحدث تطورات أسعار الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب والأوقية.

ويواصل سوق الذهب في مصر التحرك وفقًا لمجموعة من العوامل المؤثرة، في مقدمتها أداء البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، وهو ما يجعل الأسعار عرضة للتغير على مدار اليوم، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق.

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سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 28 يونيو 2026

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم، لتسجل مختلف الأعيرة المستويات الآتية.

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى سعرًا بين الأعيرة المتداولة، نحو 6600 جنيه، فيما سجل سعر الشراء 6555 جنيهًا.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، نحو 5775 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 5735 جنيهًا.

أما الذهب عيار 18، فقد سجل سعر البيع 4950 جنيهًا، في حين وصل سعر الشراء إلى 4915 جنيهًا.

وفيما يتعلق بالذهب عيار 14، بلغ سعر البيع 3850 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء 3825 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية بالتزامن مع ثبات أسعار الأعيرة المختلفة، حيث بلغ سعر البيع نحو 46200 جنيه، فيما سجل سعر الشراء حوالي 45880 جنيهًا.

ويعد الجنيه الذهب من أكثر المنتجات التي تحظى باهتمام المستثمرين والمدخرين، نظرًا لارتباط قيمته المباشر بتحركات أسعار الذهب في الأسواق.

سعر الذهب في مصر

سعر أوقية الذهب في مصر

سجل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 205285 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء نحو 203860 جنيهًا، بالتزامن مع استقرار حركة الأسعار المحلية.

وتعد الأوقية من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المتعاملون في متابعة اتجاهات سوق الذهب، نظرًا لارتباطها الوثيق بالأسعار العالمية.

سعر الدولار في الصاغة اليوم

تراجع سعر دولار الصاغة اليوم إلى نحو 50.30 جنيه، مقابل 49.40 جنيه السعر الرسمي، وهو أحد العوامل التي تؤثر بصورة مباشرة في تسعير الذهب داخل السوق المصرية، إلى جانب حركة الأسعار العالمية.

سعر أونصة الذهب عالميًا بالدولار

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي وفقًا لسعر الصرف الحالي، حيث بلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن نحو 4080.8 دولا، وهو المستوى الذي ينعكس على حركة تسعير الذهب في الأسواق المحلية.

سعر الذهب في الكويت

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، في ظل الارتباط الوثيق بين السوق المحلية وتحركات البورصة العالمية، إلى جانب تأثير سعر صرف الدولار، وهو ما يجعل أسعار الذهب قابلة للتغير السريع على مدار اليوم.

ورغم التقلبات الحالية، لا يزال الذهب يحافظ على مكانته باعتباره أحد أهم أدوات الاستثمار والادخار، خاصة في ظل أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وهو ما يدفع شريحة كبيرة من المستثمرين إلى متابعة تطورات الأسعار بصورة مستمرة لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع في التوقيت المناسب.

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