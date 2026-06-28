تراجع 1900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 يفاجئ السوق بعد الهبوط الكبير من القمة

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026 ليفقد الجرام نحو 15 جنيهاً من قيمته، ما يفتح الباب أمام تساؤلات قوية من قبل المقبلين على الزواج والمستثمرين حول التوقيت المثالي لشراء الذهب.



وجاء هذا التراجع ليعكس استمرار حالة التذبذب التي تشهدها أسواق المعادن النفيسة، مع ترقب المتعاملين في سوق الصاغة لأي تحركات جديدة قد تحدد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.



سعر الذهب اليوم في مصر

وفقد سعر الجرام عيار 21 نحو 1900 جنيه من أعلى قمة سجلها مارس الماضي وهي 7650 جنيهاً، مما يجعل المستوى الحالي فرصة ذهبية للشراء للمقبلين على الزواج، ولكن مع الحذر من استمرار التراجع.

جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر وفق آخر التحديثات على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: بلغ 6611.5 جنيه للبيع و6554.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22: سجل حوالي 6060.5 جنيه للبيع و6008 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 21: وصل إلى 5785 جنيهاً للبيع و5735 جنيهاً للشراء (بدون مصنعية).

سعر الذهب عيار 18: بلغ 4958.5 جنيه للبيع و4915.75 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب: سجل نحو 46280 جنيهاً للبيع و45880 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عالمياً: سجلت أوقية الذهب نحو 4091.09 دولار للبيع و4089.56 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 21 شامل المصنعية

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 شاملاً المصنعية بين 5885 و5985 جنيهاً، بإضافة مصنعية تتراوح بين 65 و300 جنيه للجرام.



وتختلف قيمة المصنعية والدمغة والضريبة من متجر إلى آخر، وفقاً لنوع المشغولات الذهبية ودقة تصنيعها ووزنها ومكان البيع.

وقد ترتفع المصنعية في بعض المشغولات ذات التصميمات المعقدة أو التابعة للعلامات التجارية الكبرى، بينما تنخفض نسبياً عند شراء السبائك والجنيهات الذهبية.

عوامل تحرك أسعار الذهب

توجد عوامل مؤثرة على تسعير الذهب محلياً وعالمياً، وهي كالتالي:

حركة العرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية.

الأزمات السياسية والاقتصادية التي تزيد من الإقبال على الملاذات الآمنة.

الاحتياطيات الحكومية لدى البنوك المركزية وسياسات الشراء والبيع.

المضاربات في الأسواق المالية العالمية وصناديق التحوط.

الصراعات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية.

معدلات التضخم وأسعار الفائدة المعلنة من البنوك المركزية الكبرى.

قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية.

تكاليف التنقيب والتعدين التي تؤثر على المعروض.



نصائح للمقبلين على الزواج

مع تراجع أسعار الذهب إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها في الأشهر الأخيرة، يمكن للمقبلين على الزواج استغلال هذه الفرصة لشراء المشغولات الذهبية، ولكن مع الانتباه إلى النقاط التالية: