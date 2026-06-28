سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يستقر عند 5775 جنيهاً

استقرت أسعار الذهب في مصر علي الانخفاضات التي شهدها المعدن الأصفر علي مدار الايام الماضية متأثرا بحالة الهبوط في البورصة العالمية.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد 28 يونيو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 28 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6600 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6555 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5775 جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5735 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 4950 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4915 جنيهًا.



سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3850 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3825 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46200 جنيها.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 45880 جنيها.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 205285 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 203860 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

تراجع سعر دولار الصاغة اليوم لنحو 50.30 جنيه مقابل 49.40 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4080.8 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.



