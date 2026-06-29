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تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية في قطاع المياه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية في قطاع المياه

أسبوع القاهرة التاسع للمياه
أسبوع القاهرة التاسع للمياه
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية والري.

اللقاء في إطار مشاركته في فعاليات أسبوع المياه السعودي الأول بمدينة جدة. 

وفي مستهل اللقاء، هنأ الدكتور سويلم الجانب السعودي على إطلاق أسبوع المياه السعودي الأول، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، واستعدادها لاستضافة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه بالرياض في مارس 2027.

وتناول اللقاء موقف تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية في نوفمبر 2022، حيث تم استعراض ما تم اتخاذه من خطوات لتفعيل التعاون، وتشكيل لجنة فنية، والاتفاق على خطة تنفيذية للتعاون في عدد من المحاور، من بينها إدارة مخاطر السيول، وإنشاء السدود وصيانتها، وتطوير تقنيات الري الحديث، والاستخدام المستدام للموارد المائية، وتأثيرات تغير المناخ، وتعزيز الإنتاجية من وحدة المياه، وسياسات ومعايير المياه، والمصارف الزراعية.

كما أشار الدكتور سويلم إلى بدء تنفيذ عدد من أنشطة التعاون بين الجانبين، من خلال زيارة وفد سعودي لمحطتي بحر البقر والدلتا الجديدة، وزيارة الجانب المصري لمحطة تحلية الشعيبة، مؤكدًا أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بما يدعم تفعيل التعاون بصورة عملية خلال المرحلة المقبلة.

وبحث الوزيران سبل تعزيز التنسيق المصري السعودي في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالتحضير للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، حيث ثمّن الدكتور سويلم التعاون المصري السعودي في الدفع نحو عودة المسار العربي ضمن فعاليات المنتدى العالمي للمياه، بما يعكس قضايا وتحديات المنطقة العربية، لا سيما في ظل تشارك العديد من الدول العربية في أحواض مائية مشتركة.

كما أكد وزير الموارد المائية والري أهمية استمرار التنسيق المصري السعودي في الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، في ضوء ترؤس مصر للحوار التفاعلي الثالث “المياه والكوكب” بالشراكة مع اليابان، بما يسهم في الانتقال من الالتزامات السياسية إلى التنفيذ العملي، وتعزيز آليات المتابعة والعمل الجماعي الدولي في قطاع المياه.

وتناول اللقاء فرص التعاون المستقبلي بين البلدين في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وما تتضمنه من محاور لتحديث الإدارة المائية ورفع كفاءة استخدام الموارد، خاصة في مجالات تحلية المياه لأغراض الزراعة، والتحول الرقمي، والإدارة الذكية للمياه، وتبادل الخبرات الفنية بشأن شحن الخزانات الجوفية لتعزيز استدامة الموارد المائية.

وفي ختام اللقاء، وجّه الدكتور سويلم الدعوة لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي للمشاركة في أسبوع القاهرة التاسع للمياه، والذي تستضيف مصر على هامشه أعمال الدورة السابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، إلى جانب المؤتمر العربي للمياه، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين لخدمة قضايا المياه العربية وتعزيز الأمن المائي الإقليمي

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي أعمال الدورة السابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي

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