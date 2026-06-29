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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الصين تدرج 20 كيانًا يابانيًا على قائمة مراقبة الصادرات

الصين
الصين
أ ش أ

أدرجت وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين 20 كيانًا يابانيًا، من بينها المعهد الوطني لدراسات الدفاع، على قائمة مراقبة الصادرات، سعيًا لضمان الأمن وحماية المصالح الوطنية والوفاء بالالتزامات الدولية مثل عدم الانتشار.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية - أنه يُحظر على شركات التصدير تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الكيانات، كما يُحظر على المنظمات والأفراد في الخارج نقل أو توفير مواد ذات استخدام مزدوج منشؤها الصين إلى هذه الكيانات، مشددةً على ضرورة وقف أي أنشطة ذات صلة تُجرى حاليًا على الفور.

وأضيفت شركة "ميتسوي إي آند إس" المحدودة اليابانية إلى قائمة المراقبة، اليوم الاثنين، نظرًا لعدم القدرة على التحقق من مستخدميها النهائيين أو استخداماتها النهائية لهذه المواد ذات الاستخدام المزدوج.

وزارة التجارة الصينية شركات التصدير المنظمات

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