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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
أسماء عبد الحفيظ

يعد العجين الجاهز من أكثر المكونات التي تساعد ربة المنزل على تحضير أطباق متنوعة في وقت قصير، فهو يوفر مجهود العجن والتخمير، ويمنحك فرصة إعداد وصفات مالحة وحلوة تناسب الإفطار والعشاء وحتى العزومات المفاجئة، وببعض الإضافات البسيطة يمكن تحويله إلى أطباق شهية بمذاق لا يقل عن وصفات المطاعم.

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

إليكِ 5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز يمكنك تحضيرها بسهولة، للشيف رباب العمدة .

1- لفائف الجبن والأعشاب

تعتبر لفائف الجبن من الوصفات السهلة التي يحبها الكبار والأطفال، ويمكن تقديمها كوجبة خفيفة أو بجانب الشاي.

المكونات:

عجين جاهز.

جبن موزاريلا أو جبن أبيض.

بقدونس أو زعتر مجفف.

بيضة لدهن الوجه.

الطريقة:

يُفرد العجين، ثم توزع الجبن والأعشاب عليه، ويُلف على شكل رول ويُقطع إلى شرائح متساوية. تُرص القطع في صينية، ويُدهن الوجه بالبيض، ثم تُخبز في فرن ساخن حتى تكتسب اللون الذهبي.

2- بيتزا سريعة في دقائق

البيتزا من أشهر الوصفات التي يمكن إعدادها باستخدام العجين الجاهز، كما يمكن تغيير الحشوات حسب رغبة أفراد الأسرة.

المكونات:

عجين جاهز.

صلصة طماطم.

جبن موزاريلا.

زيتون، فلفل ألوان، شرائح دجاج أو لحم حسب الرغبة.

الطريقة:

يُفرد العجين في صينية، ثم تُضاف الصلصة والجبن وباقي المكونات، وتدخل الفرن حتى ينضج العجين وتذوب الجبن.

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

3- فطائر السجق والخضروات

وصفة مناسبة للإفطار أو العشاء، وتتميز بمذاق غني وتحضير سريع.

المكونات:

عجين جاهز.

سجق مطهو مسبقاً.

فلفل ألوان.

بصل مقطع.

جبن مبشور.

الطريقة:

تُقطع العجينة إلى مربعات صغيرة، ثم توضع الحشوة في المنتصف وتُغلق جيداً، وتُخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

4- أصابع القرفة والسكر

إذا كنتِ ترغبين في تحلية سريعة، فهذه الوصفة من أسهل الحلويات التي يمكن إعدادها بالعجين الجاهز.

المكونات:

عجين جاهز.

سكر.

قرفة.

زبدة مذابة.

الطريقة:

يُدهن العجين بالزبدة، ثم يرش بخليط السكر والقرفة، ويُقطع إلى أصابع أو شرائح، ثم يُخبز حتى يصبح هشاً وذهبي اللون.

5- جيوب الدجاج بالكريمة

تُعد من الوصفات المناسبة للعزومات لأنها تجمع بين الشكل الأنيق والطعم اللذيذ.

المكونات:

عجين جاهز.

دجاج مطهو ومقطع.

كريمة طبخ.

فطر.

جبن مبشور.

الطريقة:

يُخلط الدجاج مع الكريمة والفطر والجبن، ثم توضع الحشوة داخل قطع العجين وتُغلق على شكل جيوب صغيرة، وتُخبز حتى تحمر وتصبح جاهزة للتقديم.

نصائح لنجاح الوصفات بالعجين الجاهز

للحصول على أفضل نتيجة، يُفضل ترك العجين في درجة حرارة الغرفة عدة دقائق قبل الاستخدام حتى يصبح أسهل في الفرد والتشكيل، كما يُنصح بعدم الإكثار من الحشوة حتى لا تتسرب أثناء الخبز.

ويمكن أيضاً دهن وجه الفطائر بالبيض أو الحليب للحصول على لون ذهبي جذاب، مع تقديمها ساخنة بجانب الصلصات المفضلة مثل الكاتشب أو صوص الثوم.

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5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

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