نائب محافظ الوادي الجديد يشارك بورشة عمل تطوير نظم عمل الإدارة المحلية

شارك محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، في فعاليات ورشة العمل الإقليمية التي عقدت بمحافظة أسوان؛ لمناقشة آليات تطوير نظم عمل الإدارة المحلية، وتفعيل اللوائح المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، بمشاركة عدد من السادة المحافظين ونواب المحافظين بمحافظات جنوب الصعيد، وبحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة للمشروعات القومية، وعدد من قيادات الوزارة ومشروع الدعم الفني. وتناولت ورشة العمل استعراض جهود تطوير الهياكل التنظيمية لمستويات الإدارة المحلية، ورفع كفاءة نظم العمل، وتعزيز اللامركزية الإدارية والمالية، إلى جانب بحث آليات حصر وتنمية الموارد الذاتية للمحافظات، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة. وتأتي المشاركة في إطار توجهات الدولة نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية، ورفع كفاءة الكوادر المحلية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين ودعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظات.