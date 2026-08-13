عمر عصر يتأهل إلى دور الـ16 ببطولة أوروبا سماش لتنس الطاولة بمنافسات فردي الرجال

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تأهل عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، إلى الدور ال16 ببطولة أوروبا سماش بالسويد بمنافسات فردي الرجال.

جاء ذلك عقب فوز عمر عصر ، المصنف رقم 35 عالميًا، اليوم الخميس على لاعب من المجر، مصنف رقم 66 عالميًا، 3-0 بالدور الثانى "32” وذلك بنتائج اشواط 13-11 و11-8 و11-5.

وكان عمر عصر صعد لهذا الدور عقب تغلبه الاثنين الماضى على لاعب من الصين 3-2 بالدور الأول “64”.

ويواجه عمر عصر فى الدور المقبل الفائز من مباراة لاعب من الصين تايبيه، مصنف السابع عالميًا، ولاعب من الدنمارك، مصنف رقم 59 عالميًا.

وتقام البطولة بالسويد خلال من الفترة من 8 وحتى 16 من شهر اغسطس الجارى.