من 2014 حتى يونيو 2026.. المركزي للتعمير ينفذ 610 مشروعات طرق و 326 مشروعًا سكنيًا

خلال الفترة من عام 2014 حتى يونيو 2026



وزيرة الإسكان تستعرض إنجازات الجهاز المركزي للتعمير في تنفيذ 1951 مشروعًا

تنفيذ 610 مشروعات طرق بإجمالي أطوال 6448.5 كم

تنفيذ 326 مشروعًا سكنيًا بإجمالي 85,326 وحدة سكنية و1,837 محلًا تجاريًا

تنفيذ 1,015 مشروعًا في قطاع المرافق والخدمات

تدريب وتأهيل نحو مليون متدرب منذ عام 2014 وحتى يونيو 2026



استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، خلال الفترة من عام 2014 وحتى يونيو 2026، في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحةً أن الجهاز عمل على تنفيذ 1951 مشروعًا قوميًا في مجالات الطرق والكباري، والإسكان، والمرافق، والخدمات، بما يعكس دوره المحوري في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

وأضافت وزيرة الإسكان أن الجهاز المركزي للتعمير تولى تنفيذ مشروعات مستهدفة ضمن خطته الاستثمارية خلال تلك الفترة، إلى جانب تنفيذ مشروعات بالإنابة عن عدد من الوزارات والمحافظات وأجهزة الدولة المختلفة بإجمالي استثمارات 203.2 مليار جنيه، موضحة أن الجهاز انتهى من تنفيذ 1717 مشروعًا، بينما يجري تنفيذ 234 مشروعًا، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، في نطاق عمل وزارة الإسكان، والتي تشمل 746 قرية وتوابعها بـ25 مركزًا في 10 محافظات.

مشروعات الطرق

وفي هذا الإطار، أوضح الجهاز المركزي للتعمير، في تقرير له، أنه في مجال الطرق، والتي تُعد شرايين التنمية لما تمثله من أهمية في ربط مناطق الإنتاج بمناطق التوزيع، وتسهيل انتقال العمالة والخامات والمواد اللازمة لتنفيذ المشروعات، ودعم حركة التجارة الداخلية، وتقليل زمن الرحلات واستهلاك الوقود ومعدلات الحوادث، فقد تم العمل على تنفيذ 610 مشروعات طرق بإجمالي أطوال 6448.5 كم، وبتكلفة 94.8 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 546 مشروع لانشاء طرق بإجمالي أطوال 5348 كم، شملت 8 طرق قومية، و8 طرق رئيسية، و530 طريقًا داخليًا بالمحافظات، فيما يجري تنفيذ 64 مشروعًا بإجمالي أطوال 1100.5 كم، منها 4 طرق قومية، و7 طرق رئيسية، و53 طريقًا داخليًا بالمحافظات.

مشروعات الإسكان

وأكد الجهاز المركزي للتعمير، في تقريره، أنه في مجال الإسكان، فإن المشروعات تهدف إلى توفير المسكن الملائم بما يتوافق مع طبيعة المجتمعات المحلية، وتعزيز استقرار المواطنين وزيادة انتمائهم للوطن، من خلال تنفيذ أنماط متنوعة من الوحدات السكنية، تشمل الإسكان البدوي، والإسكان الاجتماعي، والإسكان البديل للمناطق العشوائية والأولى بالرعاية، ومشروعات الظهير الصحراوي، والتجمعات التنموية، ووحدات التوطين.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ والعمل على تنفيذ 326 مشروعًا سكنيًا بإجمالي 85,326 وحدة سكنية، و1,837 محلًا تجاريًا، بتكلفة إجمالية بلغت 37.3 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 290 مشروعًا تضم 74,879 وحدة سكنية و1,837 محلًا تجاريًا، بتكلفة 16.5 مليار جنيه، فيما يجري تنفيذ 36 مشروعًا تضم 10,447 وحدة سكنية، بتكلفة 20.8 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن من أبرز مشروعات الإسكان التي تم تنفيذها، بإجمالي 43,597 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، و1,639 محلًا تجاريًا في 26 محافظة، بتكلفة 5.8 مليار جنيه.

كما شملت المشروعات تنفيذ المنطقة السكنية بأرض مطار إمبابة، بإجمالي 3,118 وحدة سكنية و231 محلًا تجاريًا، شاملة أعمال المرافق وتنسيق الموقع، بتكلفة 595 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء 1,804 بيوت بدوية بمساحة 200 متر مربع للبيت الواحد بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية، بتكلفة 530.7 مليون جنيه.

وتضمنت المشروعات كذلك إنشاء 3,822 وحدة بحلايب وشلاتين وأبو رماد ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، بتكلفة 1.04 مليار جنيه، وإنشاء 50 بيتًا ريفيًا بقرية الخرطوم بمدينة الخارجة، بتكلفة 18 مليون جنيه، وتطوير منطقة تل العقارب (روضة السيدة) بإجمالي 16 عمارة تضم 816 وحدة سكنية و198 محلًا تجاريًا، بتكلفة 200 مليون جنيه، ضمن مشروعات تطوير المناطق العشوائية.

وشملت الإنجازات أيضًا إنشاء 18 تجمعًا سكنيًا جديدًا يضم 1,180 وحدة بالتجمعات التنموية الجديدة بشمال وجنوب سيناء، بتكلفة 2.8 مليار جنيه، وإنشاء أربع قرى للصيادين بمنطقة أغزيوان بشمال سيناء تضم 200 وحدة سكنية، بتكلفة 27.8 مليون دولار، بالإضافة إلى تنفيذ امتدادات للتجمعات القائمة بإجمالي 946 بيتًا شاملاً المرافق والخدمات، بتكلفة 1.237 مليار جنيه.

كما تم تنفيذ أعمال تطوير منطقة الطيبي (روضة السيدة 2)، والتي تشمل 9 عمارات بإجمالي 572 وحدة سكنية، و30 محلًا تجاريًا، وحضانة، ومبنى خدمي، وأعمال تنسيق الموقع، بتكلفة 577 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن من أبرز مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها إنشاء 46 عمارة سكنية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" بمدينة الغردقة، بإجمالي 920 وحدة سكنية، وبتكلفة 1.9 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء 16 بيتًا بدويًا بمحافظة جنوب سيناء، بتكلفة 295 مليون جنيه، وإنشاء 60 وحدة بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، بتكلفة 48.7 مليون جنيه.

كما يجري تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء تجمعات تنموية تضم أربعة تجمعات جديدة بمركزي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، بإجمالي 6,047 بيتًا، شاملة أعمال المرافق والخدمات، وبتكلفة 15 مليار جنيه.

مشروعات المرافق والخدمات:

وأوضح التقرير أن مشروعات المرافق والخدمات تستهدف توفير البنية الأساسية، وإنشاء المباني الخدمية، ومد المرافق للمناطق الصناعية الجديدة، وتطوير المناطق الأثرية والتاريخية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أنه تم العمل على تنفيذ 1,015 مشروعًا في قطاع المرافق والخدمات، بإجمالي استثمارات بلغت 71.2 مليار جنيه، شملت مشروعات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والمجمعات القضائية، وترميم وتأهيل المنشآت الأثرية، ومشروعات التنمية المتكاملة، ووحدات التضامن الاجتماعي، ووحدات التنمية المحلية، والمجازر، ومراكز الشباب، والملاعب، ودور المناسبات، وغيرها.

وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 881 مشروعًا بتكلفة 14.5 مليار جنيه، فيما يجري تنفيذ 134 مشروعًا بتكلفة 56.7 مليار جنيه.

ومن أبرز المشروعات التي تم تنفيذها 28 مشروعًا لمزارع تنمية التجمعات البدوية بشمال وجنوب سيناء، بإجمالي مساحة 1,067 فدانًا، بتكلفة 350 مليون جنيه، ومشروعات مياه الشرب بأبو رماد وشلاتين وحلايب ضمن مشروع تنمية قطاع برنيس، بتكلفة 878.5 مليون جنيه.



وأضاف التقرير أن من أبرز المشروعات الجاري تنفيذها أعمال تدعيم وتوصيل التيار الكهربائي بشمال وجنوب سيناء والوادي الجديد، ومشروعات تدعيم شبكات مياه الشرب بحلايب ضمن مشروع تنمية قطاع برنيس، واستكمال المرحلتين الثانية والثالثة من تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس، بما يسهم في تنمية الثروة السمكية وزيادة المساحات الصالحة للصيد.

كما تشمل المشروعات الجارية ترميم جزء من سور القاهرة الفاطمية، وترميم وإعادة توظيف قصر السكاكيني، واستصلاح 400 فدان بالمراشدة في محافظة قنا، واستكمال تنفيذ عدد من المجازر، إلى جانب مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ومشروع حدائق الفسطاط.

وفي ختام التقرير، أعلن الجهاز المركزي للتعمير أنه تم تدريب وتأهيل نحو مليون متدرب خلال الفترة من عام 2014 وحتى يونيو 2026، في إطار دوره في إعداد الكوادر الفنية ودعم جهود التنمية الشاملة.