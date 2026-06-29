إسرائيل تتحدى الجميع وتعلن البقاء في جنوب لبنان

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن الجيش الإسرائيلي لم يتلقَّ حتى الآن تعليمات من المستوى السياسي للبدء بالانسحاب من مناطق في جنوب لبنان، رغم أن تنفيذ هذه الخطوة كان متوقعًا، مشيرة إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر عسكرية عدم صدور أي أوامر رسمية بهذا الشأن.

وأضافت أن قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اقترحت الانسحاب من ثلاث قرى، فيما تربط الحكومة الإسرائيلية أي خطوة ميدانية باستمرار تقييم الوضع الأمني، مؤكدة أن تل أبيب تشترط التأكد من خلو المناطق من عناصر حزب الله وتدمير ما تصفه بالبنية التحتية العسكرية قبل تنفيذ أي انسحاب.

وأوضحت أبو شمسية أن إسرائيل تسعى إلى الإبقاء على هامش يسمح لقواتها بالعودة إلى تلك المناطق عند الحاجة، وسط مؤشرات إلى ضغوط أمريكية متوقعة على الجانب الإسرائيلي، بالتزامن مع زيارة قائد المنطقة الوسطى الأمريكية إلى لبنان.