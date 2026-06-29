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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جيش الاحتلال: هاجمنا 3 مقرات لحزب الله في النبطية وميفدون جنوبي لبنان

لبنان
لبنان
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال، قال هاجمنا 3 مقرات لحزب الله في النبطية وميفدون جنوبي لبنان.

وأضاف جيش الاحتلال، أن استهدفنا منصة إطلاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وسنواصل العمل على إزالة أي تهديد يستهدف قواتنا في جنوب لبنان.

وقد جرى اتصال هاتفي بين  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، أمس الأحد ٢٨ يونيو، لبحث مستجدات الأوضاع في لبنان.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد موقف مصر الثابت الداعم للدولة اللبنانية وشعبها الشقيق، مشددًا على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، والبناء على الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية، بما يفضي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ تنفيذًا كاملًا دون انتقائية.

كما أكد وزير الخارجية على توجيهات رئيس الجمهورية بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للبنان، قيادةً وحكومةً وشعبًا ودعم مؤسساته الوطنية.

ومن جانبه، أعرب نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، عن تقديره للقيادة المصرية، مثمنًا دعم مصر الثابت للبنان، لاسيما خلال أوقات الأزمات. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة.

جيش الاحتلال حزب الله لبنان القاهرة الإخبارية وزير الخارجية

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