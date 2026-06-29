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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بدر عبد العاطي: مصر ثابتة في دعم لبنان وسيادته ووحدة أراضيه

الدكتور بدر عبد العاطيوالسيد نبيه بري خلال اتصال هاتفي
الدكتور بدر عبد العاطيوالسيد نبيه بري خلال اتصال هاتفي
أ ش أ

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ونبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس /الأحد/ مستجدات الأوضاع في لبنان.

وجاء الاتصال في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم /الاثنين/ بأن الوزير عبد العاطي، أكد موقف مصر الثابت الداعم للدولة اللبنانية وشعبها الشقيق، مُشددًا على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، والبناء على الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية، بما يفضي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ تنفيذًا كاملًا دون انتقائية.

كما أكد وزير الخارجية على توجيهات رئيس الجمهورية بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للبنان، قيادةً وحكومةً وشعبًا ودعم مؤسساته الوطنية.

ومن جانبه، أعرب نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، عن تقديره للقيادة المصرية، مُثمنًا دعم مصر الثابت للبنان، لاسيما خلال أوقات الأزمات. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية رئيس مجلس النواب اللبناني لبنان

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