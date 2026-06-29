مخدرات بـ105 ملايين جنيه.. مصرع عنصر إجرامي في تبادل للنيران مع الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 900 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة بنطاق عدد من المحافظات، تقدر قيمتها المالية بحوالى 105 ملايين جنيه، ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة القليوبية.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصر جنائى شديد الخطورة محكوم عليه بالسجن فى جنايات "مخدرات ، سلاح نارى") بنطاق محافظة "القليوبية"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وضُبط بحوزتهم (قرابة 900 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة – كمية من الأقراص المخدرة – 61 قطعة سلاح نارى متنوعة).



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (105) مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة.





