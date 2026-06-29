اللواء محمد البرنس: الداخلية تواجهه جرائم نشر الشائعات والإبتزاز الإلكترونى بقوة

قال اللواء محمد البرنس وكيل الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات للشئون الفنية خلال فاعلية ندوة تعزيز الهوية الوطنية في ضوء التقنيات الحديثة ومقتضيات الأمن القومي بمركز بحوث الشرطة برعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن هناك مواجهات شرسة للحفاظ على الهوية الوطنية.



وكشف اللواء محمد البرنس عن أن العولمة والرقمنة الحديثة كان لها إيجابيات ورغم ذلك فرضت علينا أثارا سلبية كان يجب مواجهتها وأوضح أن مستخدمي التواصل الاجتماعي ٥ مليار و٦٦٠ مليون شخص.

وأوضح أن أبرز الجرائم التي تواجهها وزارة الداخلية مكافحة جرائم نشر الشائعات التي تعد من حروب الأجيال الجديدة وهي حروب طويلة الأمد للنيل من الدولة وشعبها من خلال محاولة تغيير الثقافة والمفاهيم واحداث خالة من عدم الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة.



وقال اللواء محمد البرنس أن تم سن قوانين لمواجهة نشر الشائعات والاخبار الكاذبة وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الصحافة والإعلام .

وكشف اللواء محمد الب نس عن طرق نشر الشائعات من خلال عمل ترند مزيف من خلال كتائب إلكترونية ودفع مقابل مادي، مشيرا إلى أزمة تخليق الصور بالذكاء الأصطناعي لاستخدامها كصور تعريفية الحسابات الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعي .



وأوضح أن وزارة الداخلية تقوم بالرصد المبكر لكل الشائعات مصدرها وناشرها لأنها جريمة علية للقارات واذا كان ناشرها خارج مصر يتم تتبعه ورصده من خلال الانتربول الدولي.



وتابع اللواء البرنس أن وزارة الداخلية حرصت على عقد عدد من الندوات من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية وحرصت على رصد العديد من الساعات وايضا مواجهة صناع المحتوى الغير أخلاقي على تيك توك الذي يبث ألفاظا خادشة للحياء والتي تشكل خطر على الهوية الوطنية .

وأضاف أن وزارة الداخلية حرصت على مواجهة الابتزاز الالكتروني وخاصة الأطفال القصر والفتيات مشددا على ضرورة وجود رقابة شديدة على الأطفال أثناء التعامل مع مواقع التواصل حفاظا على اطفالنا من الوقوع في أي مخاطر .



وشهدت ندوة تعزيز الهوية الوطنية في ضوء التقنيات الحديثة ومقتضيات الأمن القومي، حضور عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية ورجال الدين وقادة الفكر والرأي وطلبة الكلية الحربية وكلية الشرطة وطلبة الجامعات المصرية