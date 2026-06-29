مفتي الجمهورية: الدين الإسلامي لا يتعارض مع الهوية الوطنية

قال الدكتور نظير عياد مفتى الديار المصرية، إن القيم الدينية والأخلاقية هى عبارة عن مجموعة من الفضائل والأخلاق التى تضمنتها الشرائع السماوية ودعا إليها الرسل والأنبياء.

وأضاف الدكتور نظير عياد مفتى الديار المصرية خلال كلمته بالندوة التى أقامتها أكاديمية الشرطة بمركز بحوث الشرطة تحت عنوان "تعزبز الهوية الوطنية فى ضوء التقنيات الحديثة ومقتضيات الأمن القومى"، أن تكوين القيم يهدف لبناء إنسان سوى ومجتمع ملتزم، فتكوين شخصية الإنسان يتكون من قيم شخصية وقيم اجتماعية وقيم دينية وغيرها .

وأشار مفتى الديار المصرية إلي أن الهوية الوطنية هى مجموعة من الخصائص والمميزات اللغوية والدينية والتاريخية والثقافية التى تطبع شخصية الفرد والمجتمع والأمة والتى تميزة عن باقى الأمم.

وأضاف أن هناك العديد من الوسائل الحديثة والتكنولوجية التى تعمل على مسخ الهوية الوطنية، مصيفا أن الإسلام لا يتعارض بأى شكل من الأشكال مع الهوية الوطنية.

وأكد مفتى الديار المصرية ان للمؤسسات الوطنية دور كبير فى الحفاظ على الهوية الوطنية للمجتمع بعيدا عن الشعارات بل يجب ان تكون المؤسسات واعيه فى طريقة التعامل مع المجتمع .

وشهدت ندوة تعزيز الهوية الوطنية في ضوء التقنيات الحديثة ومقتضيات الأمن القومي، حضور عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية ورجال الدين وقادة الفكر والرأي وطلبة الكلية الحربية وكلية الشرطة وطلبة الجامعات المصرية.









