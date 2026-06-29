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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مدير مكتبة الإسكندرية: الهوية المصرية تشكلت عبر قرون من الزمان

الندوة
الندوة
مصطفى الرماح

قال الدكتور أحمد عبدالله زايد مدير مكتبة الإسكندرية ان لكل فرد هوية خاصة به تميزه عن الآخرين كما أن لكل مجتمع هويته الخاصة والتى تميزه عن باقى المجتمعات.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالله زايد خلال الندوة التى نظمتها أكاديمية الشرطة بمركز بحوث الشرطة تحت عنوان "تعزبز الهوية الوطنية فى ضوء التقنيات الحديثة ومقتضيات الأمن القومى"، ان لكل مجتمع مجموعة من الخصائص والتى تميزة عن باقى المجتمعات فالمجتمع المصرى من أهم المجتمعات الذى يتميز بهويته المختلفة لتشكيلها عبر عصور عديدة.

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية أن أحد خصائص الهوية الوطنية هى احترام العلم ونشيد الوطن ، مضيقا أن طرق تشكيل الهوية يعتمد على جذور متعددة بعكس المجتمعات حديثة النشأة والتى ليس لديها العمق فى تشكيل هويتها عكس المجتمعات القديمة مقل المجتمع المصرى والذى شكل هويته عبر قرون من التاريخ .

وأضاف أن هوية المواطن أيضا تتكون عبر الأزمات والأوقات الحرجة مثل الحروب وأوقات إنتشار الأمراض .

وشهدت ندوة تعزيز الهوية الوطنية في ضوء التقنيات الحديثة ومقتضيات الأمن القومي، حضور عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية ورجال الدين وقادة الفكر والرأي وطلبة الكلية الحربية وكلية الشرطة وطلبة الجامعات المصرية.

المجتمعات الهوية الوطنية الإسكندرية

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