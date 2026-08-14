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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليونيسيف تمنح أوكرانيا أكثر من 45 مليون دولار لدعم الأسر في مناطق المواجهة خلال الشتاء

اليونيسيف تمنح أوكرانيا أكثر من 45 مليون دولار لدعم الأسر في مناطق المواجهة خلال الشتاء
اليونيسيف تمنح أوكرانيا أكثر من 45 مليون دولار لدعم الأسر في مناطق المواجهة خلال الشتاء
أ ش أ

أعلنت وزارة السياسة الاجتماعية الأوكرانية، أنها ستتلقى من منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة 2.012 مليار هريفنا أوكرانية (نحو 45.04 مليون دولار) لتوزيعها على الأسر في المناطق الواقعة على خطوط المواجهة في الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم /الجمعة/ - إنه "في إطار الاستعدادات لفصل الشتاء، ستقوم اليونيسف، بدعم مالي من حكومات ألمانيا والنرويج والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى اللجان الوطنية، بتقديم مساعدات نقدية للأسر الأكثر ضعفا التي تعيش بالقرب من خطوط المواجهة".

وذكرت الوزارة، أنه سيتم تحويل المبلغ إلى حساب الاستجابة الإنسانية والصمود الذي فتحته الوزارة لدى البنك الوطني الأوكراني.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذا التمويل يهدف إلى دعم سكان المناطق الواقعة على خطوط المواجهة، وتقديم المساعدة الأساسية للأطفال والقائمين على رعايتهم خلال أشهر الشتاء الأكثر صعوبة، وبموجب هذا البرنامج، سيستفيد أكثر من 104 آلاف أسرة من دفعة نقدية لمرة واحدة قدرها 19,400 هريفنا أوكرانية.

وزارة السياسة الاجتماعية الأوكرانية منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة المناطق الواقعة على خطوط المواجهة في الحرب الروسية الأوكرانية

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