راجعين من المصيف.. إصابة 19 شخصًا بينهم 6 أطفال في حادث تصادم ميكروباصين بالمنوفية

أصيب 19 شخصا بينهم 6 أطفال في حادث علي الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة تلوانة بمركز الباجور في تصادم سيارتين ميكروباص.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية أخطارا من مركز شرطة الباجور بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص علي الطريق الإقليمي في نطاق مركز الباجور.

وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتبين وقوع نحو 19 شخصا مصابا بينهم 6 أطفال كانوا في طريقهم عائدين من المصيف ووقع حادث التصادم.

كما تبين ان الإصابات بسيطة ما بين كدمات وسحجات ولا يوجد إصابات خطيرة.

وتم نقل المصابين إلي مستشفي الباجور وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.