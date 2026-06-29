زيارة مفاجئة لـ «صحة المنوفية» لمتابعة العمل بمستشفى سرس الليان العام

نفذت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية جولة مرورية مفاجئة وامتدت حتى الساعات الأولى من الصباح ، لمتابعة سير العمل بمستشفى سرس الليان العام والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

و​تحت إشراف مباشر وخطة إدارة الطب العلاجي بقيادة الدكتور محمد سلامة، قاد الدكتور أنور محفوظ، مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، و محمد يوسف، مدير إدارة المتابعة الإدارية، جولة تفتيشية موسعة بدأت في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً واستمرت حتى الساعات الأولى من الصباح .

​شملت الجولة المرور الدقيق على كافة أقسام المستشفى الحيوية، ومنها: ​قسم الاستقبال والطوارئ (شريان المستشفى النابض) ٫ ​العناية المركزة وعناية الأطفال٫ ​قسم الحضانات للأطفال المبتسرين٫ ​قسم النساء والتوليد بالإضافة إلى الأقسام الداخلية.

​أسفرت الجولة المفاجئة عن رصد عدد من المخالفات الإدارية، حيث تبين غياب بعض أفراد طاقم النوبتجية الطبية المكلفة بالعمل، بالإضافة إلى غياب بعض أفراد طاقم الأمن والنظافة. وعلى الفور، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين لضمان عدم تكرار مثل هذه السلبيات التي تمس حياة المرضى.

​وفي سياق متصل، شدد الدكتور أنور محفوظ على الأطقم المتواجدة بضرورة الالتزام التام بـ حسن معاملة المرضى وذويهم، وتفعيل بروتوكولات العلاج المعتمدة، مع التركيز على منظومة الفرز والتصنيف في الاستقبال لتسريع إنقاذ الحالات الحرجة.

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