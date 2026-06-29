قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة 36.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 29 يونيو 2026
مواعيد مباريات اليوم 29-6-2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة
استشهاد فلسطينيين بجروح خطيرة جراء قصف مسيرة إسرائيلية
بدر عبد العاطي: مصر ثابتة في دعم لبنان وسيادته ووحدة أراضيه
في طريق العمل.. مصرع رئيس مدينة طابا إثر حادث انقلاب سيارة بجنوب سيناء
انعقاد الاجتماع الأول للجنة الإيرانية العمانية المشتركة بشأن مضيق هرمز
بسبب التوترات الأمريكية الإيرانية.. الذهب يهبط مع صعود النفط عالميا
منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة أستراليا بدور الـ32 لكأس العالم
إصابة 13 شخصًا في زلزال بقوة 5.5 درجة بالصين
الاحتلال يواصل خروقاته.. ومصادر إسرائيلية: لم ينسحب بعد من أي موقع بلبنان
ألمانيا تصطدم بطموح باراجواي.. الماكينات تبحث عن استعادة المجد في مواجهة لا تقبل المفاجآت بمونديال 2026
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 29 يونيو 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زيارة مفاجئة لـ «صحة المنوفية» لمتابعة العمل بمستشفى سرس الليان العام

صحة المنوفية
صحة المنوفية
مروة فاضل

نفذت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية جولة مرورية مفاجئة وامتدت حتى الساعات الأولى من الصباح ، لمتابعة سير العمل بمستشفى سرس الليان العام والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

و​تحت إشراف مباشر وخطة إدارة الطب العلاجي بقيادة الدكتور محمد سلامة، قاد الدكتور أنور محفوظ، مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، و محمد يوسف، مدير إدارة المتابعة الإدارية، جولة تفتيشية موسعة بدأت في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً واستمرت حتى الساعات الأولى من الصباح .

​شملت الجولة المرور الدقيق على كافة أقسام المستشفى الحيوية، ومنها: ​قسم الاستقبال والطوارئ (شريان المستشفى النابض) ٫ ​العناية المركزة وعناية الأطفال٫ ​قسم الحضانات للأطفال المبتسرين٫ ​قسم النساء والتوليد بالإضافة إلى الأقسام الداخلية.

​أسفرت الجولة المفاجئة عن رصد عدد من المخالفات الإدارية، حيث تبين غياب بعض أفراد طاقم النوبتجية الطبية المكلفة بالعمل، بالإضافة إلى غياب بعض أفراد طاقم الأمن والنظافة. وعلى الفور، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية  حيال المقصرين لضمان عدم تكرار مثل هذه السلبيات التي تمس حياة المرضى.

​وفي سياق متصل، شدد الدكتور أنور محفوظ على الأطقم المتواجدة بضرورة الالتزام التام بـ حسن معاملة المرضى وذويهم، وتفعيل بروتوكولات العلاج المعتمدة، مع التركيز على منظومة الفرز والتصنيف في الاستقبال لتسريع إنقاذ الحالات الحرجة.

صحة المنوفية جولة تفقدية مستشفى سرس الليان الغياب أخبار محافظة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بعد قرار الرئيس السيسي بشأن المعاشات.. من يحصل على 2500 جنيه زيادة؟

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

محمد صلاح

طلب عاجل من محمد صلاح لهيثم حسن في جلسة خاصة بمعسكر منتخب مصر.. تعرف عليه

الشرطي الأمريكي

بالجلباب وبياكل ممبار وحمام وملوخية.. الشرطي الأمريكي إيرك هادسون يستمتع بالأكلات الشعبية

حسام حسن

محامي حسام حسن يعلن تقدمه ببلاغ ضد مدحت العدل

أرشيفية

إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

مسلسل تحت السن

عرض مسلسل تحت السن فى هذا الموعد

صقر وكناريا

إيرادات السينما أمس | محمد إمام يتفوق بـ "صقر وكناريا"

ثورة 30 يونيو

الأربعاء.. عرض أفلام «حكاية بطل» ضمن احتفالات المركز القومي للسينما بذكرى ثورة 30 يونيو

بالصور

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد