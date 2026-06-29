حريق يلتهم شقة سكنية في المنوفية

شهدت قرية سيدي شبل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الإثنين، اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بأحد العقارات، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

وبحسب شهود عيان، سبق اندلاع الحريق سماع دوي انفجار قوي، ما تسبب في حالة من الفزع بين سكان المنطقة، فيما أسفر الحريق عن احتراق جميع محتويات الشقة بالكامل.

وتباشر الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.