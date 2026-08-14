إسرائيل تزعم اغتيال قائد كبير في حماس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قائد سرية في "حماس" يُدعى محمد بسام محمد مشتهى الذي شغل منصب قائد سرية في كتيبة الشاطئ التابعة للجناح العسكري للحركة بضربة جوية في 30 يوليو الماضي.



ووفقا للبيان الصادر عن جيش الاحتلال ، فإن مشتهى كان من بين العناصر التي اقتحمت الأراضي الإسرائيلية خلال أحداث السابع من أكتوبر 2023.

كما اتهمته السلطات الإسرائيلية بالمشاركة في احتجاز عدد من المختطفين خلال الحرب، بينهم تساحي عيدان، والعريف نوعا مارسيانو، وزيف برمان، وعومري ميران، وأوري مغيديش، ونعاما ليفي، ومتان أنغارست.

وأكد البيان أن مشتهى حاول في الفترة الأخيرة تنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمواطنين، مما دفع القوات إلى استهدافه والقضاء عليه، مشيراً إلى أن قوات الجيش المنتشرة في المنطقة بقيادة المنطقة الجنوبية، ستواصل عملها لإزالة أي تهديدات فورية، وذلك ضمن الاتفاقات القائمة في القطاع.