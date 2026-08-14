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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يصعد اقتحاماته بالضفة.. ويصيب 3 صيادين قبالة غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصعد اقتحاماته بالضفة.. ويصيب 3 صيادين قبالة غزة
الاحتلال الإسرائيلي يصعد اقتحاماته بالضفة.. ويصيب 3 صيادين قبالة غزة
أ ش أ

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الجمعة/ عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، تزامنا مع استمرار اعتداءاتها على الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة؛ ما أسفر عن إصابة ثلاثة صيادين واعتقال أربعة فلسطينيين، إلى جانب مداهمة منازل في عدد من القرى والبلدات.

ففي قطاع غزة، أصيب ثلاثة صيادين جراء إطلاق زوارق الاحتلال الحربية وطائرات "الكواد كابتر" المسيرة، النار باتجاه حسكة صيد غرب مدينة غزة.

وأفاد اتحاد لجان الصيادين بأن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أن الاعتداء يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف الصيادين وتحرمهم من ممارسة عملهم ومصدر رزقهم.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين خلال اقتحامها مدينة نابلس، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل فلسطينيين في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، بينها منزل الأسير المحرر "أحمد حلمي أبو قرع"، ومنزل "علي حنون"، قبل أن تقتحم أيضا قرية "دير أبو مشعل" المجاورة وتسير آلياتها العسكرية في شوارعها.

قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية الضفة الغربية

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