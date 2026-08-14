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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة الأقصر توجه بتطوير الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

رئيس جامعة الأقصر تترأس اجتماع لجنة الاستراحات والإسكان الإداري وتوجه بتطوير الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
رئيس جامعة الأقصر تترأس اجتماع لجنة الاستراحات والإسكان الإداري وتوجه بتطوير الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
شمس يونس

عقدت لجنة الاستراحات والإسكان الإداري بجامعة الأقصر اجتماعها الدوري، برئاسة  الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور شريف محمد، أمين عام الجامعة، وعدد من مديري العموم وأعضاء اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت رئيس الجامعة أهمية الدور الذي تضطلع به منظومة الاستراحات والإسكان الإداري في دعم العملية التعليمية والإدارية، وتوفير سكن ملائم لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، موجهة بضرورة العمل على تطوير هذه المنظومة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

واستعرضت اللجنة الطلبات المقدمة بشأن تخصيص الوحدات السكنية والإدارية، حيث شددت رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة، ومراعاة معايير الأقدمية والأولوية والحاجة الفعلية عند دراسة الطلبات.

كما ناقش الاجتماع موقف الاستراحات التابعة للجامعة بمختلف مواقعها، ووجهت رئيس الجامعة بضرورة رفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمات بها، بما يوفر بيئة مناسبة تضمن الراحة للمقيمين.

وأكدت الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل أهمية المتابعة الدورية لأعمال النظافة والصيانة والاستراحات ووحدات الإسكان الإداري، لضمان الحفاظ على جاهزيتها والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

واختتمت رئيس الجامعة الاجتماع بالتأكيد على استمرار الجامعة في تطوير منظومة الإسكان الإداري والاستراحات، باعتبارها أحد المحاور المهمة في خطة الجامعة لتحسين الخدمات المقدمة لمنتسبيها ودعم بيئة العمل الجامعي.

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