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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أستاذ علم اجتماع يشرح خطورة خوارزميات الإنترنت

الندوة
الندوة
مصطفى الرماح

قال الدكتور وليد رشاد استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية خلال فاعلية ندوة تعزيز الهوية الوطنية في ضوء التقنيات الحديثة ومقتضيات الأمن القومي بمركز بحوث الشرطة برعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إننا جميعا حريصين على متابعة الأخبار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الانترنت هو من يتحكم في بيانات المستخدم وهو ما يسمى بخوارزميات الانترنت، وقال إن العقل الجمعي هو ما ما يوجه الإنسان إلى ما يحب أن يفعله ويبعده عما يجب أن لا يفعله .

وقال استاذ علم الإجتماع إن الخوارزميات أن هو من تحدد ظهور البوستات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي للأشخاص، وأوضح أن الفرد يستقي معلوماته من خلال التواصل الاجتماعي وأن كل ما نراه يجب ألا تصدقه، موضحا أن الخوارزميات تريد ترسيخ فكرة أن الشباب جزء من العالم وليست جزء من المجتمع المحلي .

وقال إن الخوارزميات هي السلطة المعرفية الجديدة لأنها تحدد النقاش العام على الرغم أن الخوارزميات تعطي أولوية كبيرة للأشياء التي تؤثر على النسيج المجتمعي والقيام المجتمعية المخالفة، وأنها تعيد تشكيل الوعي الجمعي .

وتابع: أن خوارزميات الانترنت تقوم بوضع الشخص داخل ما يسمى غرف الصدى الرقمية ويتعرض فيها الفرد بشكل متكرر لأراءومعلومات تتفق مع آراءه فقط ، مشير أن الخطر الرابع على العالم هو الاستقطاب المجتمعي والسبب فيها خوارزميات .

وشهدت ندوة تعزيز الهوية الوطنية في ضوء التقنيات الحديثة ومقتضيات الأمن القومي، حضور عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية ورجال الدين وقادة الفكر والرأي وطلبة الكلية الحربية وكلية الشرطة وطلبة الجامعات المصرية



 

علم الاجتماع الهوية الوطنية الأمن القومي

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