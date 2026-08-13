زيلينسكي ينشر تفاصيل حول مكالمته الهاتفية مع رئيس الوزراء الأرميني

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تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وناقشا مجالات التعاون ذات الأولوية.

وقال زيلينسكي إن العلاقات بين أوكرانيا وأرمينيا أصبحت الآن أكثر بناء. وأشار إلى أهمية الحفاظ على حوار منتظم بين البلدين، وفقا لصحيفة يوريبيان برافدا.

وخلال المحادثة، ناقش زيلينسكي وباشينيان نتائج زيارة زيلينسكي إلى أرمينيا، بالإضافة إلى مجالات التعاون ذات الأولوية.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس : "أشكر رئيس الوزراء أيضا على تهنئته بمناسبة الذكرى الـ 975 لتأسيس كييف بيشيرسك لافرا - وهو تاريخ مهم للمسيحيين في جميع أنحاء منطقتنا. وقد اتفقنا على البقاء على تواصل".

وفي أواخر شهر أغسطس، أُعيد تعيين نيكول باشينيان رئيسا لوزراء أرمينيا بعد فوز تياره السياسي في الانتخابات البرلمانية.

وقال إنه خلال محادثته الأخيرة مع زعيم الكرملين، أخبر بوتين أن لأرمينيا الحق في اتباع نهج مختلف، غير الاعتماد المستمر على روسيا.