الاتحاد الأوروبي يرسل خبراء هجرة إلى سبتة وسط مخاوف من تدفق جديد للمهاجرين

أعلنت المفوضية الأوروبية إرسال فريق من خبراء الهجرة إلى جيب سبتة الإسباني، بعد أسبوعين من عبور نحو 80 ألف مهاجر من المغرب إلى الإقليم، ما أدى إلى أزمة إنسانية وسياسية غير مسبوقة، وسط تقارير عن احتمال وقوع محاولة عبور واسعة النطاق جديدة.

وينتشر فريق خبراء الهجرة التابع للاتحاد الأوروبي في سبتة لإجراء «تقييم مباشر» للوضع، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تدفق محتمل للمهاجرين في 15 أغسطس. إلا أن بروكسل أكدت أن تركيزها ينصب على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في جميع الأوقات، وليس على "تاريخ محدد".

ونقلت شبكة «يورو نيوز» عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية قوله إن المهمة تهدف إلى «فهم الاحتياجات المباشرة على أرض الواقع» وتحديد سبل تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الإسبانية.

وامتنعت المفوضية عن توضيح ما إذا كانت الزيارة تشمل أيضاً الاستعدادات لموجة جديدة محتملة من المهاجرين، وسط تقارير عن انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب تحث المهاجرين على تكرار محاولة العبور ليلة 14-15 أغسطس.

وقال متحدث آخر باسم المفوضية الأوروبية: "بالنسبة لنا، لا يتعلق الأمر بتاريخ محدد، بل بتعزيز حدودنا وضمان عودة المهاجرين يومياً على مدار العام".