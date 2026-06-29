وزير الثقافة السابق: الهوية الوطنية مفهوم وطنى عميق

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة السابق أن الأمم التى تفقد ذاكرتها تفقد جزءا من هويتها ، مضيفا أن الهوية الوطنية ليست بشعار ولكنها مفهوم وطنى عميق جدا .

وأضاف وزير الثقافة خلال الندوة التى نظمتها وزارة الداخلية داخل مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة تحت عنوان " تعزيز الهوية الوطنية فى ضوء التقنيات الحديثة ومقتضيات الأمن القومى"، أن كل شيء يبحث عنه المواطن فى الماضى فهو جزء من هويتنا الوطنية والتى تمتد عبر العصور ، مضيفا أن وطن دون ذاكرة فهو وطن واهى وضعيف.

وأشار إلى أن الهوية الوطنية هى الرابط بين الأجيال من أبناء المجتمع الواحد ، فالهوية الوطنية هى ثقافة المجتمع .

وشهدت ندوة تعزيز الهوية الوطنية في ضوء التقنيات الحديثة ومقتضيات الأمن القومي، حضور عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية ورجال الدين وقادة الفكر والرأي وطلبة الكلية الحربية وكلية الشرطة وطلبة الجامعات المصرية.