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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد 12 سنة من عرضه الأول.. تفاصيل خاصة عن مسلسل "سرايا عابدين"

يسرا
يسرا
محمد نبيل

تستعد قناة MBC مصر2 لإعادة عرض المسلسل التاريخي الشهير "سرايا عابدين"، اعتبارًا من الثلاثاء 30 يونيو 2026.

 المسلسل يُعرض يوميًا في تمام الساعة الخامسة مساءً، ليعود واحد من أبرز الإنتاجات الدرامية العربية التي تناولت حقبة الخديوي إسماعيل في إطار درامي مشوق.

المسلسل من تأليف هبة مشاري، وأخرجه كل من عمرو عرفة وشادي أبو العيون السود، وحقق عند عرضه الأول متابعة واسعة في مختلف أنحاء الوطن العربي، بفضل الإنتاج الضخم والديكورات الفاخرة والملابس التي أعادت إحياء أجواء تلك الحقبة التاريخية.

ويُعد "سرايا عابدين" من أضخم المسلسلات التاريخية العربية إنتاجًا، إذ يستلهم أحداثه من بعض جوانب الحياة داخل قصر عابدين خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مقدمًا معالجة درامية للصراعات التي شهدها القصر الملكي، وما دار بين زوجات وجواري الخديوي إسماعيل من منافسات ومؤامرات، سعيًا لضمان وصول أبنائهن إلى ولاية العرش.

وتدور أحداث المسلسل وسط أجواء من الفخامة والأبهة التي ميزت الحياة داخل القصور الملكية، حيث تتشابك العلاقات الإنسانية مع الصراعات السياسية، بينما تلعب أسرار القصر والخدم والمقربون دورًا محوريًا في إشعال المنافسة بين أفراد الأسرة الحاكمة.
 

ويضم العمل نخبة كبيرة من نجوم الدراما العربية، يتقدمهم قصي خولي في دور الخديوي إسماعيل، إلى جانب يسرا، ونور، وغادة عادل، ونيللي كريم، وصلاح عبدالله، وكارمن لبس، وأنوشكا، وريم مصطفى، وسوسن أرشيد، وعبد الحكيم قطيفان، وداليا مصطفى، وصفاء الطوخي، ومجدي بدر، وميار الغيطي، ومنة عرفة، ومحمود البزاوي، ويورجو شلهوب، وبيتر سمعان، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

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بعد 12 سنة من عرضه الأول.. تفاصيل خاصة عن مسلسل "سرايا عابدين"

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