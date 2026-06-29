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نبوءة غريبة تشعل المونديال.. ساحر غاني يتوج رونالدو بطلًا وميسي خارج الحسابات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نبوءة غريبة تشعل المونديال.. ساحر غاني يتوج رونالدو بطلًا وميسي خارج الحسابات

ميسي - الساحر الغاني
ميسي - الساحر الغاني
محمود أحمد

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار جماهير كرة القدم إلى الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم 2026 .. عاد اسم الغاني نانا كواكو بونسام إلى الواجهة مجددًا بعدما أثار موجة جديدة من الجدل بتصريحات مثيرة حول مصير النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو متحدثًا عن توقعات وصفها بأنها تستند إلى "رؤى" خاصة بشأن ما ستشهده البطولة خلال مراحلها الحاسمة.

وبينما يواصل المنتخبان الأرجنتيني والبرتغالي الاستعداد لاستكمال مشوارهما في المونديال خطف بونسام الأضواء بعيدًا عن المستطيل الأخضر بعدما توقع خروج حامل اللقب من دور الـ16 مقابل تتويج البرتغال باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخها.

نبوءة تضع ميسي خارج البطولة

وأطلق بونسام توقعًا مفاجئًا عندما أكد أن المنتخب الأرجنتيني لن ينجح في عبور عقبة الرأس الأخضر في دور الـ16 معتبرًا أن رحلة "التانجو" في الدفاع عن لقبه العالمي ستتوقف عند هذه المحطة رغم الترشيحات الواسعة التي تصب في مصلحة كتيبة ليونيل ميسي لمواصلة المنافسة على الكأس.

وتأتي هذه المزاعم قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة التي يسعى خلالها المنتخب الأرجنتيني لمواصلة مشواره نحو الاحتفاظ باللقب الذي حققه في النسخة الماضية.

رونالدو على موعد مع الحلم الأكبر

وفي المقابل منح بونسام المنتخب البرتغالي كامل ثقته مؤكدًا أن كريستيانو رونالدو سيقود منتخب بلاده إلى التتويج بكأس العالم 2026 ليضيف الإنجاز الوحيد الذي غاب عن مسيرته الأسطورية الممتدة لأكثر من عقدين.

وزعم بونسام أنه شاهد هذا السيناريو مسبقًا مدعيًا أن البرتغال ستكون صاحبة الكلمة الأخيرة في البطولة وأن رونالدو سيرفع الكأس في نهاية المطاف في تصريحات أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تاريخ طويل من التصريحات المثيرة

وليس هذا الظهور الأول للرجل الغاني الذي اعتاد إثارة الجدل كلما اقتربت البطولات الكبرى من مراحلها الحاسمة ففي كأس العالم 2014 تصدر بونسام عناوين الأخبار بعدما ادعى أنه استخدم "قوى روحية" للتسبب في إصابة كريستيانو رونالدو قبل مواجهة البرتغال وغانا وهي تصريحات لاقت انتشارًا واسعًا آنذاك لكنها لم تستند إلى أي دليل أو إثبات.

ومنذ ذلك الحين ارتبط اسمه بإطلاق توقعات وادعاءات مثيرة تستهدف أشهر نجوم كرة القدم مستفيدًا من الزخم الإعلامي الذي يصاحب البطولات الكبرى.

عودة إلى دائرة الضوء

وخلال السنوات الأخيرة تراجع ظهور بونسام إعلاميًا إلا أن مونديال 2026 أعاده إلى دائرة الاهتمام مرة أخرى خاصة بعد تعادل منتخب غانا مع إنجلترا في دور المجموعات ليبدأ في إطلاق سلسلة جديدة من التصريحات المثيرة.

كما واصل تقديم نفسه باعتباره "الساحر الحقيقي الوحيد في أفريقيا" مدعيًا امتلاك قدرات استثنائية إلى جانب ممارسته أنشطة مرتبطة بالعلاج الروحي والطقوس التقليدية وهي ادعاءات سبق أن أثارت جدلًا واسعًا داخل بلاده وخارجها.

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