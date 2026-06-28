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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

راقص التانجو.. ميسي يواصل كتابة التاريخ ويحقق رقماً قياسياً جديداً

ميسي
ميسي
حسام الحارتي

واصل أسطورة الكرة العالمية وقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه وتحطيمه الأرقام القياسية في كأس العالم FIFA 2026™.

وبتسجيله هدفاً في مواجهة الأرجنتين والأردن من ركلة حرة مباشرة، أصبح ليونيل ميسي هو أول لاعب في التاريخ يسجل في 7 مباريات متتالية بكأس العالم لكرة القدم.

وامتدت سلسلة الأهداف التاريخية لميسي عبر نسختي مونديال قطر التي أحرز فيها أهداف في 4 مباريات على التوالي والبطولة الحالية كأس العالم 2026 التي سجل خلالها أهدافاً في 3 مباريات متتالية.

وشارك ميسي كبديل في الدقيقة 60 في ملعب دالاس، وسجل هدفاً من ركلة حرة في الدقيقة 80 ليواصل سلسلة أهدافه التي جعلته يتجاوز الرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الفرنسي جوست فونتين والبرازيلي جايرزينيو.

بدأت سلسلة أهداف ميسي المتتالية في فوز الأرجنتين 2-1 على أستراليا في كأس العالم 2022 في قطر. كما سجل أمام هولندا وكرواتيا، قبل أن يسجل هدفين في المباراة النهائية الملحمية ضد فرنسا التي انتهت برفعه الكأس.

وواصل مسيرته التهديفية في نهائيات 2026 بعد أن سجل ثلاثية ضد الجزائر وهدفين آخرين ضد النمسا في المباراة الثانية للأرجنتين، وبعدما هز شباك الأردن عزز رقمه القياسي ليصل إلى 19 هدفا في البطولة.

وهز فونتين الشباك في ست مباريات متتالية مع المنتخب الفرنسي عام 1958، كما فعل جايرزينيو مع المنتخب البرازيلي عام 1970.

أسطورة الكرة العالمية المنتخب الأرجنتيني المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي FIFA 2026

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