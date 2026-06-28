تشكيل منتخبي كندا وجنوب أفريقيا في دور الـ 32 بكأس العالم 2026

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي كندا وجنوب أفريقيا، التشكيل الرسمي للمواجهة التي تجمع بينهما، اليوم، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل طموحات كبيرة لكلا المنتخبين؛ من أجل مواصلة المشوار نحو ثمن النهائي.

تشكيل منتخب جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: أوبري موديبا، مبوكازي، إيناسي أوكون، خوليسو موداو.

خط الوسط: ريليبوهيل موفوكينج، سيثولي، تيبوهو موكوينا.

خط الهجوم: أوزوين أبوليس، إيفيدنس ماكجوبا، ثابيلو ماسيكو.

تشكيل منتخب كندا

حراسة المرمى: ماكسيم كريبو.

خط الدفاع: ريتشي لاريا، ديريك كورنيليوس، مويز بومبيتو، أليستير جونستون.

خط الوسط: ستيفن أوستاكيو، ناثان ساليبا، ليام ميلار، تاجون بوكانان.

خط الهجوم: جوناثان ديفيد، تاني أولواسيي.