استقالة مدرب منتخب كوريا الجنوبية بعد خروج بلاده من كأس العالم

أعلن “هونج ميونج بو” استقالته من تدريب منتخب كوريا الجنوبية بعد المشوار المخيب في كأس العالم.

وودع المنتخب الكوري الجنوبي كأس العالم 2026 من الدور الأول عقب حلوله في المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فقط.

ورغم البداية القوية للمنتخب الآسيوي الكبير- إذ تمكن من الفوز على تشيكيا 2-1-؛ إلا أنه عاد وخسر أمام المكسيك في الجولة الثانية بهدف دون رد، ثم أمام جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة بالنتيجة ذاتها.

وكان لدى المنتخب الكوري الجنوبي بصيصاً من الأمل في التأهل كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث، إلا أن نتائج المنتخبات الأخرى في بقية المجموعات لم تكن في صالحه.