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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفتكروا صدفة.. فتحي سند يعلق على هزيمة منتخب كوريا أمام جنوب أفريقيا

فتحي سند
فتحي سند
سارة عبد الله

علق الناقد الرياضي فتحي سند على هزيمة منتخب كوريا أمام جنوب افريقيا ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: "تفتكروا منتخب كوريا خسر من جنوب افريقيا حتى يتجنب ملاقاة كندا اصحاب الأرض ليذهب إلى  ملاقاة الفراعنة فى دور ال32  اذا تصدروا مجموعتهم ..ام انها صدفة  !".

ونجح منتخب جنوب أفريقيا في تحقيق فوز ثمين على حساب منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما فجر اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وقدم منتخب جنوب أفريقيا أداءً منظمًا على مدار شوطي المباراة، ونجح في استغلال إحدى الفرص التي سنحت له ليحسم المواجهة ويضمن العبور إلى الدور التالي، بينما لم يتمكن المنتخب الكوري الجنوبي من العودة في النتيجة رغم محاولاته خلال الدقائق الأخيرة.

هدف المباراة يحسم التأهل

سجل ثابيلو ماسيكو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثالثة والستين، بعدما استغل فرصة داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة الشباك، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط غالية أنهت آمال كوريا الجنوبية في مواصلة المشوار بالمونديال.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى أربع نقاط، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة، ويحجز رسميًا بطاقة التأهل إلى دور الـ32، مواصلًا مشواره في البطولة العالمية.

منتخب كوريا منتخب كوريا أمام جنوب افريقيا كأس العالم

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