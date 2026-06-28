رباعي منتخب مصر يتصدر إحصائيات كأس العالم قبل مواجهة أستراليا

واصل لاعبو منتخب مصر لفت الأنظار في بطولة كأس العالم 2026؛ بعدما برز 4 من نجوم الفراعنة ضمن قوائم “الأفضل” في دور المجموعات، وفقًا لإحصائيات شبكة Squawka، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا في دور الـ 32.

وشهدت الإحصائيات حضور مروان عطية في المركز التاسع بقائمة أكثر اللاعبين إكمالًا للتمريرات إلى الثلث الأخير من الملعب، بعدما نجح في تنفيذ 32 تمريرة، في مؤشر على دوره المؤثر في بناء الهجمات.

كما تواجد الثنائي محمد هاني ومهند لاشين ضمن قائمة أكثر اللاعبين تنفيذًا للتدخلات الدفاعية، بعدما سجل كل منهما 13 تدخلًا ناجحًا خلال مباريات دور المجموعات، ليؤكدا صلابتهما الدفاعية.

وعلى المستوى الهجومي، واصل محمد صلاح تألقه؛ بعدما احتل المركز العاشر في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للتمريرات الحاسمة برصيد تمريرتين، كما جاء في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص بـ 13 فرصة، ليؤكد تأثيره الكبير في الأداء الهجومي للفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام منتخب أستراليا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، حيث تقام المباراة يوم الجمعة 3 يوليو، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "إيه تي آند تي" بولاية تكساس الأمريكية، وسط آمال بمواصلة المشوار المميز في البطولة العالمية.